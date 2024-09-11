Стоимость аренды квартир резко переписали: сколько теперь стоит снять жилье в Киеве

За последние 6 месяцев стоимость аренды квартир в Киеве резко выросла. Удорожание составило почти 8 656 грн – со средних 16 064 до 24 720 грн, или сразу 53,88% (учитывается стоимость всего жилья, выставленного на рынок, без учета, в частности, количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за последний месяц съем жилья в столице подорожал более чем на 4 000 грн, или 19,46%.

За год же подорожание составило 8 517 грн. Или сразу 52,56%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн – 12,3% объявлений. Также часто встречаются цены:

20 000 грн – 10,8%;

10 400 грн – 9,2%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 25 200 грн. Таких объявлений – 8%. Также "популярны" цены:

20 400 грн – 7%;

13 200, 27 600, 30 000 грн – 6%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 15 400, 22 400, 25 200, 29 400 грн – таких объявлений насчитывается по 7%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 500 до 36 545 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 24 045 грн – целую квартиру в одном из самых дорогих районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А также:

Святошинском – 14 000 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Дарницком – 19 000 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего снимать квартиру в Печерском районе – в среднем 36 545 грн. А кроме того:

Подольском – 28 000 грн;

Соломенском – 27 900 грн;

Шевченковском – 27 500 грн;

Днепровском – 24 250 грн;

Голосеевском районах – 23 000 грн.

Сколько стоит купить квартиру в Киеве

Выросли цены и на вторичном рынке недвижимости столицы. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подорожали на 3,51%, или почти на 2 000 грн – с 55 961 до 57 923 грн.

За год стоимость кв.м на столичной "вторичке" также выросла. Подорожание составило 9,85%, или более 5 000 грн.

А вот за месяц стоимость "квадратов" в столице снизилась. Удешевление составило 2,18%, или почти 1 300 грн. Что, не исключено, является зарождением нового тренда на снижение цен.

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 48 000 грн – 8,1% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

42 000 грн – 6,4%;

57 000 грн – 6,3%;

60 000 грн – 5,2%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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