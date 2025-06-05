Украинцев предупредили о росте цен на мясо: какую стоимость ожидать

Цены на курятину в Украине пока стабильны (филе стоит 139-165 грн/кг, бедро – 99-122 грн/кг, тушка – 89-110 грн/кг) благодаря достаточному предложению, но их снижение не ожидается из-за высоких производственных затрат. Дальнейшая стоимость мяса птицы будет зависеть от объемов экспорта, цен на корма и общей экономической ситуации.

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Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии СМИ. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию и рост себестоимости производства, рынок курятины в Украине пока демонстрирует относительную стабильность.

По данным Госстата, в январе-апреле 2025 года на убой было реализовано 458,1 тыс. тонн сельскохозяйственной птицы – почти столько же, как и за аналогичный период 2024 года, когда показатель составлял 460,2 тыс. тонн. Такая ситуация свидетельствует о сохранении объемов производства, что позволяет избежать дефицита мяса птицы на внутреннем рынке.

Впрочем, по словам Карпенко, производители работают в сверхсложных условиях, а цены на мясо птицы давит рост составляющих себестоимости – в частности, энергоносителей, кормов и логистики. Хотя значительного повышения цен не произошло, причин для снижения тоже пока не видно. Карпенко отметил, что в дальнейшем все будет зависеть от объемов экспорта и предложения со стороны домохозяйств, которое традиционно растет в летний период.

Экспортная деятельность играет критическую роль, ведь если удастся активно поставлять мясо птицы за границу, это поможет держать баланс цен внутри страны. Но и здесь не все просто – геополитическая ситуация, риски для логистики и внутренний спрос делают любые прогнозы крайне осторожными. Кроме того, неопределенность относительно дальнейшего хода военных действий вносит серьезные коррективы в планы производителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине молодой картофель значительно подорожал и сейчас стоит 70-80 грн/кг – он вдвое дороже египетского, который продается по 30-40 грн/кг. Основной причиной такого диссонанса является высокая себестоимость из-за тепличного выращивания, ручного труда и низкой урожайности.

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