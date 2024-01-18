Украинцев предупредили о росте цен на молочные продукты: как изменится стоимость

С середины января в Украине продажи свежих молочных продуктов активизируются. Цены на свежие молокопродукты будут и дальше постепенно увеличиваться, пока их производители не выровняют экономический баланс из-за удорожания сырья. То есть к весне отдельные виды продукции могут подорожать еще на 5-7%.

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Даже в условиях увеличения цен экспорт свежих молокопродуктов в прошлом году стабильно рос. Об этом говорится в материале "Инфагро".

При этом, как отмечается, география существующего экспорта не позволяет прогнозировать его дальнейшее существенное увеличение. В целом за 2023 год экспорт свежих молокопродуктов увеличился на 36%.

Импорт был не очень выгодным, во всяком случае, до 4-го квартала. Потому закупки свежих молокопродуктов на внешних рынках в прошлом году сократились на четверть. То есть, торговый баланс в этой категории продукции практически выровнялся.

В то же время, учитывая существенное удорожание отечественных молокопродуктов в последние месяцы, их импорт уже в первом квартале 2024 года может заметно возрасти.

Ранее сообщалось, что в Украине цены на молокосырье, являющееся важнейшей составляющей стоимости молочных продуктов, превысили уровень 15 грн/кг – тогда как еще в июле составили в среднем 11,6 грн/кг. То есть произошел рост на 30%.

Декабрьский уровень цены молокосырья в Украине в пересчете на евро и с учетом среднеевропейских базисов снабжения составил 41,4 евро за 100 кг. Что является самым высоким уровнем, "по меньшей мере, за последние 10 лет". Соответственно, в скором времени могут заметно вырасти цены и на молокопродукты.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине активно растут цены на свеклу. Так, 17 января производители продают овощи по 12-16 грн/кг, что в среднем на 33% дороже, чем в конце прошлой недели. Соответственно, в скором времени можно ожидать удорожания свеклы и в супермаркетах – при том, что она и так уже значительно выше декабрьской.

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