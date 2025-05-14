Украинцев предупредили о росте стоимости популярных продуктов: что будет с ценами в супермаркетах

Летом 2025 года в Украине ожидается снижение цен на овощи, в частности, огурцы и помидоры уже начали дешеветь, а борщовой набор может упасть в цене на 30-50% благодаря поступлению урожая из открытого грунта. Зато осенью, в случае повторения прошлогоднего неурожая, картофель снова может подорожать на 50-70%, яйца – до 90-100 грн за десяток.

Видео дня

Об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью СМИ. По словам эксперта, все больше граждан, включая представителей среднего класса, вынуждены экономить на питании .

Причины – снижение реальных доходов, инфляция и скачки цен в определенных категориях продуктов, прежде всего в дешевом сегменте. "Украинский средний класс, который никогда не экономил на еде, начал экономить", - говорит Пендзин.

Опрос Центра Разумкова подтверждает, что 46% украинцев начали искать более дешевые продукты или уменьшили объемы потребления. Парадоксально, но именно дешевый сегмент – хлеб, картофель, овощи больше всего подорожал. Например:

морковь – +350% за год;

– +350% за год; свекла – +200%;

– +200%; картофель – +70%;

– +70%; борщовой набор в целом – +150%.

В то время как премиум-сегмент, из которого "убегают" потребители, рос умеренно. А именно:

домашняя колбаса – +6%;

сало – +2,5%;

сыр – +9-12%.

Пендзин объясняет рост цен на овощи обусловлен сразу двумя факторами. Во-первых, сильный дополнительный спрос в дешевом сегменте – все больше людей выбирают именно бюджетные продукты. А во-вторых, это неурожай в 2024 году, например, на треть меньше картофеля.

Это привело к тому, что импортный картофель в Украину начали завозить только в ноябре, в частности из Литвы, Испании и Польши. А это уже другой уровень цены – со всеми логистическими наценками. "Лето в Украине – традиционно дефляционный период", – говорит Пендзин. То есть летом цены на продукты падают, потому что появляются овощи из открытого грунта.

Уже сейчас дешевеют огурцы и помидоры благодаря тепличному урожаю. Но ключевой вопрос, каким будет лето. Ведь именно оно определит, что украинцев ждет осенью. "А что украинцев неприятно удивит ценой, мы узнаем в сентябре", – подчеркивает экономист.

Цены на мясо растут незначительно просто потому, что снижается спрос. "Цены на мясо уже подталкивают к вегетарианству", – шутит Пендзин. И добавляет, что пока не будут расти доходы, в частности у малообеспеченных слоев, мясо не будет драйвером инфляции, как это было раньше.

Цены на яйца колеблются, но не приближаются к "американским" 300 грн за десяток. Основная причина – сильный контроль со стороны Антимонопольного комитета и домашнее производство:

в январе цена упала с 82 до 65 грн после предостережения АМКУ;

на Пасху – с 80 до 72 грн.

Пендзин прогнозирует, что летом домашние хозяйства увеличат предложение, и это стабилизирует рынок. Однако цена на яйца зависит от стоимости комбикормов, а это напрямую связано с урожаем кукурузы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ощутимо снизили цены на картофель. Сейчас производители отпускают его в среднем по 15-24 грн/кг, что на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причиной удешевления является снижение спроса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!