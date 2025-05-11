В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит

В Украине ощутимо снизили цены на картофель. Ныне производители отпускают его в среднем по 15-24 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причиной же удешевления является снижение спроса – при чем как у оптовых компаний, так и со стороны розничных сетей.

Видео дня

Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: спад на рынке обусловлен тем, что основную часть предложений на данный момент составляет продукция невысокого качества.

"Качественного картофеля в украинских хозяйствах практически не осталось. ... По словам участников рынка, качество прошлогоднего картофеля в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться, что в условиях невысокого спроса провоцировало дальнейшее снижение цен", – говорится в сообщении.

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", вечером 10 мая украинские супермаркеты продавали картофель с реднем по 34,43 грн/кг. Что более чем на 2 грн превышает среднюю стоимость апреля.

В целом, отдельные сети выставили цены на уровне 29,9-43,5 грн/кг. В частности:

Metro – 29,9 грн/кг;

Auchan – 29,9 грн/кг;

Megamarket – 43,5 грн/кг.

Впрочем, не исключено, что уже в ближайшее время стоимость картофеля в супермаркетах снизится. Ведь текущие цены могут быть результатом того, что торговые сети продают товар, закупленный ранее по более высоким ценам, а затем начнут реализовывать тот, который закупят по текущим.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ощутимо подорожали тепличные огурцы. Ныне производители продают их по ценам 50-75 грн/кг, что в среднем на 17% выше, чем в конце прошлой рабочей недели (28 апреля – 2 мая). Среди причин – недостаточное предложение при высоком спросе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!