Украинцев предупредили о резком росте цен на картофель: сколько будет стоить килограмм

В период с декабря по февраль украинский рынок рискует столкнуться с острым дефицитом качественного товарного картофеля, что приведет к росту цен на 25-40 % – то есть примерно до 25 грн/кг. Главными факторами стремительного подорожания стали аномальная летняя жара во время созревания клубней и отсутствие у фермеров современных мощностей для длительного хранения урожая.

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Об этом сообщила медиа директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева. Она объяснила, почему, несмотря на плодородные земли, мощную селекцию и щедрые урожаи, Украина всё равно каждый год вынуждена импортировать картофель.

Влияние погодных условий на урожай

Критический фазовый период формирования урожая совпал с волнами экстремальной жары (свыше +35-37 °C) и дефицитом влаги. Из-за этого растения тратили ресурсы на охлаждение, а не на приращение клубней.

Несмотря на это, эксперт призывает не делать преждевременных выводов об общенациональном падении урожая на 30%. По её словам, хозяйства с системами орошения, качественными семенами и адаптированными сортами получили приемлемые показатели, и, хотя урожай 2026 года будет ниже рекордного урожая 2025 года, критического падения общих объемов осенью не ожидается.

Почему зимой ожидается дефицит

Осенью цены будут оставаться относительно низкими из-за массовой распродажи урожая "с поля" теми хозяйствами, у которых нет условий для его хранения. Однако уже в конце осени эта продукция иссякнет. И поэтому во второй половине сезона, особенно весной, Украина остро почувствует нехватку качественного товарного картофеля определенных калибров и сортов. Для покрытия внутреннего спроса в конце зимы и весной придется массово завозить импортный картофель.

Ключевые проблемы отрасли

Нехватка современных картофелехранилищ, из-за чего производители вынуждены продавать урожай за бесценок осенью , провоцирует ценовые скачки зимой.

, провоцирует ценовые скачки зимой. Из-за слабости перерабатывающей промышленности Украина ежегодно тратит более 1 млрд грн на импорт 20–30 тыс. тонн замороженного картофеля фри.

Отсутствие гарантированного орошения, а без полива промышленное выращивание овощей становится слишком рискованным.

Сколько стоит картофель сейчас

По данным "Минфина", по состоянию на 26 августа средняя стоимость картофеля в крупнейших розничных сетях Украины зависит от сорта и сезона. Так, его можно купить по цене:

белый картофель – 16,85 грн ;

; молодой – 18,62 грн/грн ;

; розовый – 24,30 грн/грн.

Собственный анализ OBOZ.UA показал, что цены на этот овощ в супермаркетах начинаются от 29,90 грн/кг:

АТБ – 12,35 грн/кг;

Varus – акционная цена 12,90 грн/кг (обычная цена – 14,90 грн/кг);

Auchan – 14,70 грн/кг;

"Фора" – 13,90 грн/кг;

"Сильпо" – 19,00 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине прогнозируют новое подорожание гречки – уже в августе ее средняя цена может вырасти до 80-83 грн за килограмм после временного подешевения в июле. С начала 2026 года гречка уже подорожала на 70,8%, а главными причинами остаются дефицит украинского сырья, высокие затраты на производство и стабильный спрос.

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