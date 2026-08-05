Цены на популярную крупу вырастут уже в ближайшее время: сколько придется платить за килограмм

В Украине прогнозируют новое подорожание гречки – уже в августе ее средняя цена может вырасти до 80-83 грн за килограмм после временного удешевления в июле. С начала 2026 года гречка уже подорожала на 70,8%, а главными причинами остаются дефицит украинского сырья, высокие затраты на производство и стабильный спрос.

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Об этом рассказала научный сотрудник Института аграрной экономики Светлана Черемисина в комментарии 24Каналу. По ее словам, июльское снижение носит скорее сезонный характер и не свидетельствует об изменении общей тенденции.

По итогам июля средняя розничная цена на гречку снизилась на 3,3% – до 76,67 грн за килограмм. В то же время рынок продолжает испытывать влияние сразу нескольких факторов, сдерживающих возможность дальнейшего удешевления продукции.

Почему гречка дорожает

Эксперт объясняет, что производство гречки в Украине значительно меньше, чем других популярных круп. Из-за этого рынок особенно чувствительно реагирует на урожайность, объемы запасов и любые изменения в производственных затратах. Дополнительное давление на цены оказывает подорожание электроэнергии, логистики, переработки и оплаты труда.

Именно эти составляющие все сильнее влияют на конечную стоимость продукции на полках магазинов. При этом спрос на гречку остается стабильно высоким, что также не позволяет ценам существенно снижаться даже в период сезонного увеличения предложения.

По прогнозу Черемисиной, уже в течение августа гречка может подорожать еще примерно на 3-5%. Если этот прогноз оправдается, средняя цена на гречку достигнет 80-83 грн за килограмм, что сделает её одной из самых дорогих среди основных видов круп на украинском рынке. В то же время другие крупы также могут подорожать, однако значительно более медленными темпами в соответствии с сезонной динамикой.

Почему возник дефицит

Одной из причин нынешнего подорожания стал недостаточный урожай прошлого года. По оценкам специалистов, украинцы ежегодно потребляют около 100-110 тысяч тонн гречневой крупы.

В то же время урожай гречихи в 2025 году составил всего 70,8 тысячи тонн, из-за чего на рынке возник дефицит продукции. Частично его удалось компенсировать за счет переходных запасов, однако полностью устранить нехватку это не позволило. Именно поэтому даже в период поступления нового урожая существенного снижения цен эксперты не прогнозируют.

Цены на гречку в супермаркетах

В то же время, по данным"Минфина", 30 октября крупные сети супермаркетов продают гречку в среднем по 74,57 грн/кг. В целом отдельные сети установили цены на уровне 49,9-73,1 грн/кг. В частности:

"АТБ" – 65,90 грн/кг;

"Varus" – 67,70 грн/кг;

"Auchan" – 69,90 грн/кг;

"Сільпо" – 44,99 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не ожидают резкого подорожания овощей, зерна или хлеба из-за роста цен на топливо, ведь основными факторами формирования себестоимости остаются удобрения, семена и другие производственные затраты, а хороший урожай должен обеспечить стабильное предложение продуктов. В то же время в августе могут вырасти цены на яйца, мясо и молочную продукцию из-за удорожания логистики и курса валют.

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