Украинцев не будут пропускать на границе: какой пункт пропуска будет закрыт

В ночь на 31 июля пропуск на пункте пропуска Ужгород-автомобильный Закарпатской таможни не будет осуществляться. Причина – проведение технических работ по обновлению серверного программного обеспечения. Также возможны задержки на других участках границы.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили:

работы начнутся 30 июля в 23:00;

продлятся они ориентировочно 6 часов.

"При их проведении пропуск через государственную границу лиц, товаров и транспортных средств может производиться с возможными задержками. Пропуск в ППр "Ужгород-автомобильный" Закарпатской таможни в этот период не будет осуществляться", – говорится в сообщении.

Украина модернизирует пограничную инфраструктуру

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина последовательно модернизирует пограничную инфраструктуру. В частности:

На границе с Польшей будет расширено автомобильное сообщение.

"В частности, будет открыт еще один пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи", – рассказал премьер.

На границе с Молдовой при поддержке USAID и Евросоюза идет системное обновление пунктов пропуска.

По словам главы правительства, было принято решение о создании совместной украино-молдовской комиссии по строительству моста через Днестр в районе Ямполь-Косуец. "Это будет ключевое звено транспортного коридора между Киевом и Кишиневом", – сообщил он.

Кроме того, отметил премьер, система єЧерга уже работает на 28 пунктах пропуска. В частности, по его словам, ею воспользовались почти:

1,4 млн грузовиков;

100 тыс. автобусов.

"Это дополнительное удобство и быстрота в пересечении государственной границы", – заверил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" с 4 июля изменила время старта продаж билетов на ряд популярных международных рейсов. В частности, в Польшу (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) реализация будет начинаться в 9:00. Глубина – 20 суток до даты отправления.

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