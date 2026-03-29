Украинцев массово обманывают с помощью водительских удостоверений: как работает схема

Украинцев массово обманывают фейковыми предложениями "купить" водительское удостоверение онлайн без экзаменов, выманивая деньги и персональные данные. На самом деле это мошенничество – никаких легальных документов не выдают, а полученные "права" не имеют юридической силы.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел(МВД). Объявления вроде "водительское удостоверение за несколько дней без экзаменов" все чаще появляются в социальных сетях и мессенджерах.

Они привлекают тех, кто не хочет тратить время на обучение в автошколе или сдачу экзаменов. Однако за этими предложениями стоит хорошо отработанная схема обмана. Мошенники создают фейковые аккаунты, которые максимально копируют официальные страницы сервисных центров. Они используют настоящие фото, публикуют поддельные отзывы "клиентов", добавляют графики работы и даже указывают реальные контакты государственных учреждений, чтобы вызвать доверие.

Главное их "предложение" – изготовление якобы легального удостоверения через "связи" в системе. На самом деле никакого доступа к государственным реестрам они не имеют. Последствия для тех, кто поверил в такую схему, могут быть серьезными:

человек теряет деньги, а после оплаты мошенники исчезают;

получает фальшивую пластиковую карту без юридической силы;

передает свои персональные данные, которые могут использовать для оформления кредитов или взлома аккаунтов.

Как отмечают специалисты, копии документов и личную информацию злоумышленники часто применяют в дальнейших мошеннических схемах, что значительно расширяет риски для пострадавших. Есть несколько ключевых признаков, которые должны насторожить:

обещания получить права без обучения и экзаменов;

предложения "решить вопрос" через знакомых в МВД;

требование предоплаты или полной оплаты наперед;

отсутствие официальной регистрации или подтвержденных источников информации.

Даже если страница выглядит убедительно, это не гарантирует ее подлинности. Мошенники все профессиональнее копируют государственные ресурсы. Единственный легальный путь получения водительского документа в Украине четко определен:

изучение правил дорожного движения – самостоятельно или в автошколе;

сдача теоретического экзамена в сервисном центре;

практическое обучение вождению;

сдача практического экзамена.

Только после этого водительское удостоверение выдается лично владельцу и отображается в государственных реестрах, в частности в приложении Дія. Ни одно государственное учреждение не продает права онлайн и не предоставляет "упрощенных" процедур за деньги.

