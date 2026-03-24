Присваивали и продавали квартиры умерших украинцев: как работала преступная схема

В Запорожье будут судить адвоката и правоохранителя, которых подозревают в схеме присвоения квартир умерших через поддельные документы и судебные иски. Одну квартиру уже успели незаконно продать, а общая стоимость имущества, на которое посягали превышает 3,6 млн грн.

Об этом сообщает офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ). Речь идет о квартирах одиноких граждан, которые после смерти не имели наследников и должны были перейти в собственность территориальной общины.

Вместо этого, по данным следствия, это имущество пытались присвоить через поддельные документы и судебные решения. Прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении адвоката и работника одного из правоохранительных органов. Их подозревают в создании схемы, которая позволяла фактически "перехватывать" жилье умерших еще до того, как оно переходило в коммунальную собственность.

По материалам следствия, в 2021-2022 годах фигуранты получали информацию о смерти граждан, которые не имели наследников. В таких случаях имущество по закону признается выморочным наследством и должно перейти в собственность общины. Впрочем, подозреваемые действовали иначе.

Они готовили поддельные документы – в частности договоры займа, которые якобы подтверждали долги умерших лиц. После этого обращались в суд с требованием взыскать эти "долги" за счет недвижимости. Фактически это позволяло создать юридическое основание для передачи квартир в собственность третьих лиц, связанных с участниками схемы.

Следствие установило, что одну из квартир удалось незаконно оформить на подставных лиц. После этого ее продали, а полученные средства – легализовали. Другие эпизоды, по данным правоохранителей, не были доведены до конца, однако свидетельствуют о системности схемы. Общая стоимость имущества, которое пытались присвоить, превышает 3,6 млн гривен.

Адвокату и правоохранителю инкриминируют сразу несколько тяжких преступлений. Дело уже передано в суд для рассмотрения по существу. В то же время, согласно Конституции Украины, обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в законном порядке.

