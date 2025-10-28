Украинцев массово обманывают при покупке авто: как работает мошенническая схема

В Украине снова фиксируют случаи афер с фейковыми продажами автомобилей. Мошенники публикуют привлекательные объявления, требуют предоплату и исчезают – поэтому эксперты призывают покупать авто только после личного осмотра и проверки через официальные реестры.

Об этом сообщает Госспецсвязи. Внешне такие объявления выглядят вполне реалистично – с фотографиями, документами, привлекательной ценой и даже "честной" историей о происхождении авто, но за каждым таким "выгодным вариантом" стоит афера.

Как именно работает схема

По данным правоохранителей, злоумышленники размещают на популярных онлайн-площадках объявления о продаже авто по цене, значительно ниже рыночной. В тексте часто отмечают, что машина якобы сейчас проходит растаможку или временно находится в сервисном центре МВД, где ждет оформления. Такая легенда должна создать впечатление, что продавец просто хочет быстро "избавиться" от авто и поэтому предлагает скидку.

Чтобы вызвать доверие, мошенники демонстрируют покупателям поддельные документы – техпаспорта, справки или копии якобы официальных бумаг. Некоторые даже снимают короткие видео "с места стоянки авто", используя кадры из интернета или чужих объявлений.

После нескольких сообщений в мессенджере покупателю предлагают "забронировать авто" или "сделать предоплату" – от нескольких тысяч до десятков тысяч гривен. Обещают, что машину можно будет забрать буквально "завтра". Как только деньги поступают на счет, продавец исчезает, удаляет профиль и прекращает любой контакт.

Особенно цинична вариация схемы – "авто для ВСУ". Мошенники рассказывают, что собирают средства или оформляют автомобили для военных, и поэтому "нужна быстрая предоплата для оформления документов". Эксперты по кибербезопасности отмечают, что сервисные центры МВД не хранят автомобили, которые "ждут оформления", а фото любых справок или копий документов, полученных в мессенджере, не могут быть доказательством реальности сделки.

Перед тем как осуществлять оплату, покупатель должен лично увидеть транспорт, проверить документы на авто и продавца через официальные реестры МВД или Дію. Если продавец уклоняется от встречи или предлагает "сделать все онлайн", это первый сигнал, что перед вами мошенник.

