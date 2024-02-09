Украинцев будут увольнять с работы по новым причинам: проект закона 

Сейчас в законе четко прописаны причины для увольнения сотрудника. Если работодатель уволил без законной причины, можно обратиться в суд, возобновиться на работе, добиться выплаты зарплаты за время вынужденного прогула.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Среди причин увольнения: мобилизация, появление в нетрезвом состоянии, травля на рабочем месте, прогулы и т.д. В новом проекте предлагают дать работодателю возможность увольнять рабочего фактически без причины. То есть увольнять сотрудника можно будет "по причине экономического, технологического, структурного или аналогичного характера". Условие: сотруднику нужно будет сообщить об увольнении за 2 месяца или выплатить ему компенсацию в двойном размере заработка за каждый день уменьшения срока предупреждения. То есть можно сразу выплатить 4 средних зарплаты и уволить за один день.

Если же рабочего увольняют в связи с боевыми действиями (например, ракета попала в помещение, уничтожила оборудование и т.д.), то предупредить об увольнении нужно за месяц.

"Работодатель имеет право без согласия работника заменить сроки предупреждения, предусмотренные частью второй настоящей статьи, денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее тройного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения", – говорится в документе.

В новом документе также предусмотрели перечень случаев, когда запрещено увольнять сотрудника. В частности, нельзя увольнять ради мести, из-за дискриминации по любому признаку, членству в профсоюзах, из-за жалобы сотрудника, его намерения стать представителем коллектива.

Кроме того, запрещено по инициативе работодателя увольнять сотрудника, если он или она имеет ребенка в возрасте до 1,5 лет. Также нельзя увольнять беременную или находящуюся в декрете женщину.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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