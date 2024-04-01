Украинцев будут увольнять с работы чаще, чем нанимать: в каких отраслях ожидаются сокращения персонала

В ближайшее время на украинском рынке труда не ожидается резкого роста вакансий в основных секторах экономики – впрочем, как и всплеска увольнений. Тем не менее, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И они планируют как увольнять работников, так и нанимать новых.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка. Там отмечают:

руководители предприятий строительства и торговли настроены на незначительное увеличение численности работников;

в промышленности и сфере услуг ожидают сокращения персонала.

Так, среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 13%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 82%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 11%, что почти в 1,6 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди строительных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 73%;

нанимать новых – 18%;

проводить увольнения – 9%, что в 2 раза ниже количества тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы торговли:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 83%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 8%, что немного меньше, чем тех, кто готов увеличивать штат.

Работодатели перепишут украинцам зарплаты

В то же время Нацбанк прогнозирует рост зарплат в Украине, причем не только номинальных, но и реальных. Т. е. покупательная способность украинцев вырастет.

Причиной этого процесса в регуляторе называют рост конкуренции среди работодателей за квалифицированных специалистов. При этом отмечается: бизнес уже запустил процесс повышения оплаты труда своих сотрудников.

"Многие компании проводят не только номинальное повышение оплаты труда, но и реальное, то есть выше уровня инфляции. По оценкам НБУ, в прошлом году реальные зарплаты в Украине в среднем выросли на 3,5%", – рассказали в регуляторе.

Как отмечают, процесс повышения зарплат продолжится и в будущем. Его будет сопровождать понижение уровня безработицы.

"Число вакансий растет. Однако предприятиям часто не удается найти специалистов с необходимыми навыками из-за структурных перекосов на рынке труда. Еще до полномасштабной войны предприятия сталкивались с проблемой поиска квалифицированных кадров, а мобилизация и значительная миграция еще больше усложнили этот процесс. В результате безработица сокращается, но очень медленно", – объяснили в НБУ.

Результатом этого стало увеличение спроса на квалифицированных работников. И этот спрос будет только увеличиваться.

"НБУ прогнозирует дальнейшее снижение безработицы и рост зарплат. Спрос на квалифицированных работников будет только увеличиваться", – констатировали в Национальном банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 30 тыс. грн.

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