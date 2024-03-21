В Украине за удаленную работу без опыта готовы платить до 30 тысяч: кого ищут

В Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 30 тыс. грн.

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию менеджера по продажам косметики и товаров для дома и здоровья. Платить за такую работу готовы 13-28 тыс. грн. А кроме того – оплачивать обучение.

А одна из онлайн-школ готова платить менеджерам по продажам 10-30 тыс. грн. Обучить профессии обещают на неделю. "Вместе с нами ты легко сможешь овладеть профессией менеджер по продажам и уже через неделю приступить к работе", – говорится в объявлении.

Магазин мебели ищет директ-менеджера для работы в Instagram на зарплату в 25-35 тыс. грн. От соискателя, среди прочего, требуют базовых навыков работы с соцсетью, а также стабильный доступ в интернет. "Опыт работы не обязателен, главное желание" ,– уверяют в компании.

А рекламное агентство готово платить 25-30 тыс. грн оператору чата. "Возможность работать на дому. Нет необходимости в специальном образовании или опыте работы. Обучение в процессе работы, бесплатное", – отметили в компании.

Работодатели перепишут украинцам зарплаты

В то же время, Нацбанк прогнозирует рост зарплат в Украине – причем не только номинальных, но и реальных. Т.е. покупательная способность украинцев вырастет.

Причиной этого процесса в регуляторе называют рост конкуренции среди работодателей за квалифицированных специалистов. При этом там отмечают: бизнес уже запустил процесс повышение оплаты труда своих сотрудников.

"Многие компании проводят не только номинальное повышение оплаты труда, но и реальное – то есть выше уровня инфляции. По оценкам НБУ, в прошлом году реальные зарплаты в Украине в среднем выросли на 3,5%", – рассказали в регуляторе.

В то же время, отмечается, что процесс повышение зарплат продолжится и в будущем. При этом его будет сопровождать понижение безработицы.

"Число вакансий растет. Однако предприятиям часто не удается найти специалистов с необходимыми навыками из-за структурных перекосов на рынке труда. Еще до полномасштабной войны предприятия сталкивались с проблемой поиска квалифицированных кадров, а мобилизация и значительная миграция еще больше усложнили этот процесс. В результате безработица сокращается, но очень медленно", – объяснили в НБУ.

Результатом этого, как отмечается, стало увеличение спроса на квалифицированных работников. И этот спрос будет только увеличиваться.

"НБУ прогнозирует дальнейшее снижение безработицы и рост зарплат. Спрос на квалифицированных работников будет только увеличиваться", – констатировали в Национальном банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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