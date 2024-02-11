Украинцев будут увольнять с работы чаще, чем нанимать: что происходит на рынке труда

В ближайшее время на украинском рынке труда не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Тем не менее, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И увольнять работников они собираются намного чаще, чем нанимать новых.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка. "Оценки по занятости ухудшились. Руководители предприятий всех секторов ожидают сокращения общей численности работников", – рассказали в регуляторе.

Так, среди предприятий сферы торговли:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 88%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 7%, что практически соответствует количеству тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 15%, что в 2,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Строительные предприятия:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 64%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения сразу 32%, что почти в 6,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 4%;

проводить увольнения – 15%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

В каких сотрудниках сильно нуждаются украинские работодатели

В то же время, рассказали OBOZ.UA на крупном кадровом портале украинские работодатели начали активнее искать работников сразу в 7 отраслях. Больше всего количество вакансий в январе 2024 года увеличилось для специалистов сферы охрана и безопасность – сразу на 19%, по сравнению с декабрем-2023.

По словам аналитиков, резкий рост количества таких вакансий объяснить достаточно просто. Дело в том, что в этой категории "размещают вакансии Силы обороны Украины".

Также значительно вырос спрос на специалистов в юриспруденции – на 13% к декабрю. А кроме того, на специалистов в сферах сельского хозяйства и страхования – на 9%.

В лидерах также сфера культуры – 3%. А помимо нее – образование с наукой и топ-менеджмент, вакансий в которых стало больше на 1%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в январе 2024 года практически во всех крупных городах Украины работодатели начали предлагать увеличенные зарплаты. Больше всего, по сравнению с декабрем 2023-го, выросли предложения в Херсоне – сразу на 1500 грн, до средних 22 500 грн.

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