Украинцев будут увольнять с работы чаще, чем нанимать: что происходит на рынке труда
В ближайшее время на украинском рынке труда не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Тем не менее, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И увольнять работников они собираются намного чаще, чем нанимать новых.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка. "Оценки по занятости ухудшились. Руководители предприятий всех секторов ожидают сокращения общей численности работников", – рассказали в регуляторе.
Так, среди предприятий сферы торговли:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 88%;
- нанимать новых – 5%;
- проводить увольнения – 7%, что практически соответствует количеству тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы услуг:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;
- нанимать новых – 6%;
- проводить увольнения – 15%, что в 2,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Строительные предприятия:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 64%;
- нанимать новых – 5%;
- проводить увольнения сразу 32%, что почти в 6,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы промышленности:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;
- нанимать новых – 4%;
- проводить увольнения – 15%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
В каких сотрудниках сильно нуждаются украинские работодатели
В то же время, рассказали OBOZ.UA на крупном кадровом портале украинские работодатели начали активнее искать работников сразу в 7 отраслях. Больше всего количество вакансий в январе 2024 года увеличилось для специалистов сферы охрана и безопасность – сразу на 19%, по сравнению с декабрем-2023.
По словам аналитиков, резкий рост количества таких вакансий объяснить достаточно просто. Дело в том, что в этой категории "размещают вакансии Силы обороны Украины".
Также значительно вырос спрос на специалистов в юриспруденции – на 13% к декабрю. А кроме того, на специалистов в сферах сельского хозяйства и страхования – на 9%.
В лидерах также сфера культуры – 3%. А помимо нее – образование с наукой и топ-менеджмент, вакансий в которых стало больше на 1%.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в январе 2024 года практически во всех крупных городах Украины работодатели начали предлагать увеличенные зарплаты. Больше всего, по сравнению с декабрем 2023-го, выросли предложения в Херсоне – сразу на 1500 грн, до средних 22 500 грн.
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