Найдут работу легче других: в каких сотрудниках сильно нуждаются украинские работодатели

Украинские работодатели начали активнее искать работников сразу в 7 отраслях. Больше всего количество вакансий в январе 2024 года увеличилось для специалистов сферы охрана и безопасность – сразу на 19%, по сравнению с декабрем-2023. А вот в разрезе отдельных профессий в январе вырос спрос на сметчик (+21% к декабрю).

В целом же, резкий рост количества вакансий в категории охраны и безопасности объяснить достаточно просто. Как рассказали OBOZ.UA на крупном кадровом портале, там "размещают вакансии Силы обороны Украины".

В каких сферах резко увеличилось количество вакансий

Также значительно вырос спрос на специалистов в юриспруденции – на 13% к декабрю. А кроме того, на специалистов в сферах сельского хозяйства и страхования – на 9%.

В лидерах также сфера культуры – 3%. А помимо нее – образование с наукой и топменеджмент, вакансий в которых стало больше на 1%.

Кого ищут чаще всего по профессиям

В разрезе отдельных профессий в январе вырос спрос на сметчиков – на 21% к декабрю. А также на:

коррекционных педагогов – 20%;

пресс-секретарей – 20%;

сервисных инженеров – 20%;

массажистов – 18%;

финансовых аналитиков – 16%;

токарей – 16%;

графических дизайнеров – 15%;

флористов – 15%;

менеджеров проектов – 15%.

Кого стали искать меньше

В то же время, отмечается, в ряде сфер уменьшилось количество предложений работы. При чем, как практически незначительно – в 1%, так и весьма серьезно – на 16%.

Больше всего – собственно, на 16% к декабрю – уменьшилось количество вакансий в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма. За ней идут:

рабочие специальности, производство – снижение на 14%;

сфера обслуживания – на 13%;

розничная торговля – на 11%;

логистика, склад, внешнеэкономическая деятельность– на 10%;

администрация, руководство среднего звена – на 2%;

транспорт, автобизнес – на 3%;

бухгалтерия, аудит – на 2%;

медицина, фармацевтика – на 2%;

продажа, закупка – на 1%.

Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать

В то же время, согласно результатам опроса Нацбанка, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

Так, среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 4%;

проводить увольнения – 15%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди строительных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 64%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения сразу 32%, что почти в 6,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 15%, что в 2,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы торговли:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 88%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 7%, что практически соответствует количеству тех, кто готов увеличивать штат.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в январе 2024 года практически во всех крупных городах Украины работодатели начали предлагать увеличенные зарплаты. Больше всего, по сравнению с декабрем 2023-го, выросли предложения в Херсоне – сразу на 1500 грн, до средних 22 500 грн.

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