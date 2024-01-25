Украинцам стали предлагать увеличенные зарплаты: где готовы платить больше всего

В январе 2024 года практически во всех крупных городах Украины работодатели начали предлагать увеличенные зарплаты. Больше всего, по сравнению с декабрем-2023, выросли предложения в Херсоне – сразу на 1500 грн, до средних 22 500 грн.

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Сразу в ряде городов увеличение составило 1000 грн. По данным крупного кадрового портала, это:

Ривне, где предлагаемая зарплата выросла до 17 300 грн;

Винница – 17 000 грн;

Луцк – 16 500 грн.

В остальных же городах повышение составило 500-800 грн. За исключением 4-х, в которых предлагаемая зарплата осталась на старом уровне. Речь о:

Запорожье – 16 000 грн;

Житомире – 16 000 грн;

Черкассах – 17 000 грн;

Чернигове – 15 000 грн.

Какие зарплаты готовы платить украинцам

В целом же в январе в крупных городах готовы платить в среднем от 14 500 грн (Сумы) до 22 500 грн (Херсон). При этом разброс по профессиям огромный. К примеру, в Херсоне больше всего предлагают военнослужащим – в среднем 72 500 грн, а меньше всего – кассирам, 11 400 грн.

Почти столько же, как и в Херсоне, предлагают в Киеве – в среднем, 22 000 грн. Больше всего – военнослужащим – средние 72 500 грн, меньше всего – библиотекарям, 9100 грн, а также ассистентам учителя и маркировщикам, по 9500 грн.

На третьем месте по самым высоким предлагаемым зарплатам идет Львов – в среднем 20 000 грн. Здесь:

больше всего предлагают военнослужащим – средние 75 000 грн;

меньше всего – педагогам-организаторам, обычным организаторам, а также уборщицам, по 10 500 грн в среднем.

Самая низкая предлагаемая зарплата зафиксирована в Сумах – в среднем 14 500 грн. Так:

больше всего здесь предлагают военнослужащим – средние 72 500 грн;

меньше всего – уборщицам, 7200 грн в среднем.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время в Украине не стоит ожидать резкого роста вакансий в основных секторах экономики. Впрочем, всплеска увольнений тоже – в ближайшее время рынок труда будет достаточно статичным. Впрочем, компании, в которых ожидаются изменения в количестве сотрудников, все же есть – и эти ожидания преимущественно негативные: увольнения будут происходить чаще, чем наем.

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