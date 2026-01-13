Украинцев будут трудоустраивать по-новому: появится сразу 9 видов контрактов

В Украине готовится комплексное обновление трудового законодательства, которое должно изменить подход к трудоустройству рабочих. Речь идет не о точечных правках, а о пересмотре самой логики взаимодействия на рынке труда.

Ключевым элементом реформы станет расширение типов трудовых договоров и введение так называемого принципа "конструктора". Об этом Центру экономических стратегий рассказала заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак.

Гибкие контракты и принцип "конструктора"

По действующему законодательству в Украине существует шесть типов трудовых договоров. Проект нового Трудового кодекса предлагает увеличить их количество до девяти и разрешить заключать несколько контрактов с одним человеком одновременно, если он выполняет различные виды работ в пределах одной компании. Это означает, что работник сможет:

иметь основную занятость;

параллельно выполнять дополнительные функции;

получать за это отдельную оплату на законных основаниях.

Такой подход, по словам Марчак, должен повысить гибкость в трудовых отношениях и отвечает запросам бизнеса, который все чаще нуждается в нестандартных форматах сотрудничества.

Изменения для родителей с маленькими детьми

Отдельный блок реформы касается работников, которые совмещают работу с воспитанием детей. Новый Трудовой кодекс предлагает пересмотреть ряд устаревших ограничений и предоставить больше свободы в выборе формата занятости.

Основные новации:

Выбор формата работыОтцы маленьких детей смогут официально выбирать дистанционный, офлайн или гибридный режим работы.

маленьких детей смогут официально выбирать дистанционный, офлайн или гибридный режим работы. Отмена ограничений на командировкиДействующие нормы, которые фактически запрещают командировки женщин с детьми до трех лет, предлагается заменить правом выбора.

нормы, которые фактически запрещают командировки женщин с детьми до трех лет, предлагается заменить правом выбора. Решение остается за работницейЖенщинасама будет определять, готова ли она к поездке, в том числе и вместе с ребенком, если считает это приемлемым.

Таким образом, закон не будет запрещать, а будет предоставлять возможность самостоятельно принимать решение, исходя из личных обстоятельств.

Новая модель взаимодействия между бизнесом и работником

По словам Марчак, реформа не ограничивается изменениями в трудовых договорах. Речь идет о переходе от жесткого регулирования к более мягкой, рекомендательной модели, которая стимулирует бизнес внедрять современные HR-практики.

Инклюзивность в этом контексте трактуется шире:

не только как адаптация рабочих мест для людей с инвалидностью;

но и как создание условий для молодых родителей, в частности матерей.

В условиях демографических вызовов государство пытается сделать сочетание работы и семьи менее сложным, не перекладывая ответственность исключительно на работодателя или работника.

Роль государства: рекомендации вместо жестких правил

Правительство не планирует воспроизводить модель трудового регулирования, заложенную еще в кодексе 1971 года. Вместо этого Министерство экономики делает ставку на "мягкое влияние " – распространение успешных практик и рекомендаций.

Одним из таких инструментов стала Хартия устойчивости человеческого капитала, основанная в этом году. Она призвана:

стать платформой для обмена опытом между компаниями;

помочь бизнесу формировать HR-политики, дружественные к молодым родителям, молодежи и людям с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выросла нехватка кадров в рабочих и технических профессиях, что привело к увеличению доли женщин в этих сферах и спроса на практически подготовленных работников. В то же время низкий уровень заработных плат, в частности в образовании, приводит к увольнению специалистов, а по стратегии занятости до 2030 года планируется привлечь к рынку труда до 2 млн человек.

