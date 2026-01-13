Украинцев будут трудоустраивать по-новому: появится сразу 9 видов контрактов
В Украине готовится комплексное обновление трудового законодательства, которое должно изменить подход к трудоустройству рабочих. Речь идет не о точечных правках, а о пересмотре самой логики взаимодействия на рынке труда.
Ключевым элементом реформы станет расширение типов трудовых договоров и введение так называемого принципа "конструктора". Об этом Центру экономических стратегий рассказала заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак.
Гибкие контракты и принцип "конструктора"
По действующему законодательству в Украине существует шесть типов трудовых договоров. Проект нового Трудового кодекса предлагает увеличить их количество до девяти и разрешить заключать несколько контрактов с одним человеком одновременно, если он выполняет различные виды работ в пределах одной компании. Это означает, что работник сможет:
- иметь основную занятость;
- параллельно выполнять дополнительные функции;
- получать за это отдельную оплату на законных основаниях.
Такой подход, по словам Марчак, должен повысить гибкость в трудовых отношениях и отвечает запросам бизнеса, который все чаще нуждается в нестандартных форматах сотрудничества.
Изменения для родителей с маленькими детьми
Отдельный блок реформы касается работников, которые совмещают работу с воспитанием детей. Новый Трудовой кодекс предлагает пересмотреть ряд устаревших ограничений и предоставить больше свободы в выборе формата занятости.
Основные новации:
- Выбор формата работыОтцымаленьких детей смогут официально выбирать дистанционный, офлайн или гибридный режим работы.
- Отмена ограничений на командировкиДействующиенормы, которые фактически запрещают командировки женщин с детьми до трех лет, предлагается заменить правом выбора.
- Решение остается за работницейЖенщинасама будет определять, готова ли она к поездке, в том числе и вместе с ребенком, если считает это приемлемым.
Таким образом, закон не будет запрещать, а будет предоставлять возможность самостоятельно принимать решение, исходя из личных обстоятельств.
Новая модель взаимодействия между бизнесом и работником
По словам Марчак, реформа не ограничивается изменениями в трудовых договорах. Речь идет о переходе от жесткого регулирования к более мягкой, рекомендательной модели, которая стимулирует бизнес внедрять современные HR-практики.
Инклюзивность в этом контексте трактуется шире:
- не только как адаптация рабочих мест для людей с инвалидностью;
- но и как создание условий для молодых родителей, в частности матерей.
В условиях демографических вызовов государство пытается сделать сочетание работы и семьи менее сложным, не перекладывая ответственность исключительно на работодателя или работника.
Роль государства: рекомендации вместо жестких правил
Правительство не планирует воспроизводить модель трудового регулирования, заложенную еще в кодексе 1971 года. Вместо этого Министерство экономики делает ставку на "мягкое влияние " – распространение успешных практик и рекомендаций.
Одним из таких инструментов стала Хартия устойчивости человеческого капитала, основанная в этом году. Она призвана:
- стать платформой для обмена опытом между компаниями;
- помочь бизнесу формировать HR-политики, дружественные к молодым родителям, молодежи и людям с инвалидностью.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выросла нехватка кадров в рабочих и технических профессиях, что привело к увеличению доли женщин в этих сферах и спроса на практически подготовленных работников. В то же время низкий уровень заработных плат, в частности в образовании, приводит к увольнению специалистов, а по стратегии занятости до 2030 года планируется привлечь к рынку труда до 2 млн человек.
