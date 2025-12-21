Украинцев активно атакуют мошенники в социальных сетях: как не попасть в ловушку аферистов

Украинцев активно атакуют мошенники в соцсетях, распространяя фейковые сборы на "лечение" и сообщения о якобы денежной помощи для всех. Полиция призывает не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать банковские данные и доверять только официальным источникам.

О новой волне интернет-афер сообщает патрульная полиция Днепропетровской области. Одна из самых распространенных схем – создание поддельных страниц в соцсетях, где злоумышленники объявляют о "срочных сборах средств" якобы на лечение тяжелобольных людей.

Для убедительности мошенники используют реальные фотографии и истории, найденные в интернете, копируют их на свои страницы и добавляют собственные банковские реквизиты. После того как необходимая сумма собрана, страница исчезает, а деньги остаются в карманах аферистов. Люди же, которые искренне хотели помочь, даже не догадываются, что стали жертвами обмана.

Кроме псевдоблаготворительности, в соцсетях активно распространяются рекламные сообщения о якобы одноразовых денежных выплатах для всех граждан Украины. Чтобы вызвать доверие, мошенники ссылаются на "новый закон", который на самом деле не существует.

Переход по таким ссылкам может иметь серьезные последствия, ведь пользователей или перенаправляют в сомнительные Telegram-каналы, или заставляют вводить конфиденциальные данные банковских карт. В результате люди теряют собственные средства, даже не получив никакой "помощи".

В случае выявления фактов интернет-мошенничества правоохранители советуют обратиться в ближайшее отделение полиции или немедленно позвонить по номеру 102. Патрульная полиция Днепропетровской области подчеркивает:

не переходите по подозрительным ссылкам;

доверяйте только официальным источникам и проверенным благотворительным организациям;

никому не передавайте данные банковских карт, CVV-коды или пароли;

по возможности жалуйтесь на подозрительные страницы и блокируйте злоумышленников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировалась новая волна онлайн-мошенничества, в которой злоумышленники маскируются под мобильных операторов в Telegram. Аферисты представляются службами поддержки Vodafone, "Киевстар", lifecell и пытаются получить доступ к личным данным украинцев, чтобы украсть деньги со счетов.

