Украинцам ввели новые правила для авто из-за границы: начались жесткие проверки

В Украине значительно усилили контроль за импортом автомобилей из-за границы. Бюро экономической безопасности (БЭБ) вместе с Государственной налоговой службой и Главным сервисным центром МВД запустили новый аналитический инструмент, который позволяет отслеживать весь путь автомобиля – от пересечения границы до регистрации на конечного владельца. Главная цель – выявление схем уклонения от уплаты налогов при импорте и продаже транспортных средств.

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О запуск новой системы сообщил директор БЭБ Александр Цивинский. По его словам, раньше разные государственные органы видели один и тот же автомобиль по-разному, что позволяло недобросовестным импортерам пользоваться "слепыми зонами" между государственными реестрами.

"У каждого импортированного в Украину автомобиля есть биография. Граница. Таможня. Регистрация. Налоги. Продажа. Годами эта биография писалась с пропусками. Авто пересекало границу и впоследствии благодаря "слепым зонам" появлялось в базах данных государственных органов в разных статусах. Налоговая видела его как товар на складе импортера, а сервисный центр МВД – у нового владельца. В этих пропусках жили схемы: заниженная таможенная стоимость, фиктивные владельцы, манипуляции с налоговым кредитом", – отметил он.

По информации БЭБ, аналитики уже выявили распространенную схему, когда компании завозили автомобили в Украину, но не отображали их дальнейшую продажу конечному покупателю. В результате бюджет терял налоговые поступления, а сформированный при импорте налоговый кредит по НДС мог использоваться в других схемах уклонения от налогообложения.

Как работает новая система

Новый механизм автоматически сверит информацию сразу из нескольких государственных баз данных. Система сравнивает:

данные о ввозе автомобиля в Украину;

информацию о регистрации налоговой накладной;

данные об оформлении транспортного средства на нового владельца в сервисном центре МВД.

Если автомобиль уже зарегистрирован на нового владельца, но его продажа не отображена в налоговой отчетности, такое несоответствие автоматически попадает к аналитикам для проверки. По словам Цивинского, "там, где схема раньше пряталась между базами, теперь работает аналитика".

Контроль станет еще жестче

В БЭБ уже анонсировали следующий этап усиления контроля. Планируется сделать обязательным указание VIN-кода автомобиля в налоговой накладной.

Это позволит проследить историю каждого транспортного средства с момента его импорта до продажи конечному покупателю и значительно усложнит возможность скрыть операции. "Следующий шаг – VIN-код в налоговой накладной. После этого "переписать биографию" авто станет практически невозможно", – подчеркнул директор БЭБ.

Он также отметил, что эффективная борьба с теневыми схемами заключается не только в расследовании уже совершенных нарушений. "Настоящая детенизация начинается не там, где государство догоняет преступление, а там, где оно опережает его. Можно расследовать последствия схем. А можно сделать так, чтобы схеме негде было родиться", – подытожил Цивинский.

Какие налоги нужно уплатить при продаже авто

Согласно статье 173 Налогового кодекса Украины:

первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение календарного года не облагается налогом;

легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение календарного года не облагается налогом; вторая продажа облагается налогом по ставке 5% налога на доходы физических лиц;

облагается налогом по ставке 5% налога на доходы физических лиц; третья и каждая последующая продажа в течение года – по ставке 18%.

В случаях, когда применяется ставка 5% или 18%, дополнительно уплачивается военный сбор.

Например, если физическое лицо продает легковой автомобиль за 300 000 грн во второй раз в течение календарного года, то налоги считаются так:

налог на доходы физических лиц (льготная ставка): 300 000 × 5% = 15 000 грн;

военный сбор (5%): 300 000 × 5% = 15 000 грн;

общая сумма: 30 000 грн.

Если это уже третья продажа автомобиля за год, то расчет будет другим:

налог на доходы физических лиц: 300 000 × 18% = 54 000 грн;

военный сбор: 300 000 × 5% = 15 000 грн;

общая сумма: 69 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине массово используют схемы с продажей автомобилей через подставных лиц, ФЛП, фиктивные "первые продажи" и сомнительные таможенные сертификаты, что позволяет существенно занижать налоги или вообще их избегать. Из-за тенизации рынка, которая охватывает до 90% операций по перепродаже авто, государственный бюджет ежегодно может терять миллиарды гривен, а премиальные автомобили иногда официально оформляют даже за символическую 1 гривну.

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