Украинцы массово покупают элитные автомобили за 1 гривну: как работают многомиллиардные схемы на авторынке

В Украине массово используются схемы с продажей автомобилей через подставных лиц, индивидуальных предпринимателей, фиктивные "первые продажи" и сомнительные таможенные сертификаты, что позволяет существенно занижать налоги или вообще их уклоняться. Из-за тенизации рынка, которая охватывает до 90% операций по перепродаже авто, государственный бюджет ежегодно может терять миллиарды гривен, а премиальные автомобили иногда официально оформляются даже за символическую 1 гривну.

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Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, масштабы проблемы давно вышли за пределы отдельных нарушений. Речь уже идет о системном механизме уклонения от уплаты налогов, в котором задействованы посредники, подставные лица, фиктивные компании и различные юридические лазейки.

Одним из самых ярких примеров стала статистика продаж автомобилей по символической цене. Только в этом году в Украине официально было продано более 800 автомобилей за одну гривну. Среди них — машины премиальных брендов, включая Mercedes-Benz, BMW, Audi, Jaguar и Land Rover.

Очевидно, что такие сделки не отражают реальной стоимости транспортных средств. По мнению авторов расследования, подобные операции используются для минимизации налоговых обязательств и сокрытия истинной суммы продажи.

Как работает схема с "первой продажей"

Одной из самых распространенных схем называют манипуляции с так называемой первой продажей автомобиля. Законодательство предусматривает определенные налоговые льготы для первой операции с транспортным средством, однако перекупщики научились использовать эту норму в своих интересах.

Автомобиль может несколько раз переходить от одного физического лица к другому только на бумаге, причем по символическим ценам. В документах указываются суммы в несколько тысяч гривен, хотя реальная рыночная стоимость машины может составлять десятки тысяч долларов. Благодаря этому налоги либо существенно уменьшаются, либо не уплачиваются вообще.

ФЛП с оборотами в десятки миллионов

По словам Железняка, отдельные предприниматели остаются на упрощенной системе налогообложения, хотя объемы их бизнеса давно превышают установленные законом лимиты. Всего несколько десятков таких ФЛП за короткий период реализовали автомобилей на сумму более 1,8 миллиарда гривен.

При этом средний оборот отдельных продавцов во много раз превышает допустимые для упрощенной системы показатели. Несмотря на это, никаких серьезных последствий или перехода на общую систему налогообложения, по словам депутата, не произошло.

Поддельные сертификаты и проблемы на таможне

Еще одним направлением расследования является использование сертификатов EUR.1, которые подтверждают европейское происхождение автомобиля и позволяют существенно сократить таможенные платежи. По информации, озвученной руководством таможенной службы, значительная часть таких документов имеет признаки подделки.

Несмотря на многочисленные проверки и расследования, компании продолжают рекламировать услуги по оформлению автомобилей "под ключ", обещая клиентам максимально выгодное растаможивание. В парламенте считают, что подобные схемы не могут работать без бездействия или недостаточного контроля со стороны отдельных государственных структур.

Продажа налогового кредита и фиктивные компании

Среди других механизмов уклонения от налогов называют продажу налогового кредита по НДС (налог на добавленную стоимость). По такой схеме автомобили продаются за наличные, а налоговый кредит используется для уменьшения налоговых платежей других компаний.

Кроме того, на рынке действует большое количество фирм, которые формально демонстрируют минимальную хозяйственную деятельность. В отчетности такие компании могут показывать одного работника и незначительные доходы, хотя фактически занимаются масштабным импортом и продажей автомобилей по всей стране.

Еще один распространенный механизм – дробление бизнеса на десятки ФЛП и связанных юридических лиц. Формально это разные предприятия, но фактически они работают под одним брендом и имеют общую систему управления.

По мнению Железняка, проблема заключается не в самом импорте автомобилей или деятельности автоперекупщиков. Главный вопрос — это соблюдение одинаковых правил для всех участников рынка.

Когда часть бизнеса работает официально и платит все налоги, а другая использует схемы для минимизации платежей, бюджет теряет значительные средства. Речь идет о миллиардах гривен, которые могли бы быть направлены на финансирование обороны, медицины, инфраструктуры и других государственных нужд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за последние дни таможенники пресекли сразу три попытки незаконного ввоза в Украину iPhone и других товаров общей стоимостью около 1,6 млн грн, причем смартфоны прятали под одеждой, в сумках и даже в приборной панели автомобилей. Особое внимание привлекли два случая, когда дорогие гаджеты пытались ввезти под прикрытием гуманитарной помощи для животных.

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