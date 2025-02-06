Украинцам вместо бензина продавали фальсификат: где заливали "бодягу"

В Украине разоблачили преступную схему производства и продажи контрафактного горючего, изъяв 580 тонн нефтепродуктов стоимостью 13,5 млн гривен. Незаконный бизнес на Черкасщине наносил ущерб не только экономике страны, но и создавал угрозу безопасности водителей.

Видео дня

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Должностные лица двух предприятий в течение 2022-2024 годов организовали нелегальное производство бензина и дизельного топлива без необходимой лицензии.

Сырьем для изготовления контрафактной продукции стали нефтепродукты неизвестного происхождения. Для их переработки использовалось специальное оборудование, а сам процесс производства проходил без соблюдения государственных стандартов и без какого-либо контроля качества.

Готовая продукция была реализована через сеть нелегальных автозаправочных станций по всей Украине. Это не только нанесло финансовый ущерб государству, но и могло повлечь за собой серьезные риски для автомобилей и здоровья водителей, поскольку качество такого горючего сомнительно.

БЭБ провело обыски на производственных мощностях фальсификаторов и других помещениях, связанных с преступной деятельностью. В результате изъято:

580 тонн нефтепродуктов неизвестного происхождения;

нефтепродуктов неизвестного происхождения; оборудование для переработки сырой нефти и газового конденсата в готовую продукцию;

в готовую продукцию; 2 наземных резервуара общей емкостью более 40 тонн ;

общей емкостью более ; топливно-раздаточную колонку и резервуар с 9 тоннами нелегального горючего;

нелегального горючего; более 500 тысяч гривен наличными;

наличными; документацию, подтверждающую незаконное производство, хранение и сбыт горючего;

5 мобильных телефонов, в которых содержатся доказательства сговора участников схемы.

По предварительным подсчетам, стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 13,5 млн. гривен. Образцы конфискованного горючего уже направлены в специализированное экспертное учреждение, где проверят их соответствие государственным стандартам (ГОСТ).

Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение, хранение и транспортировка подакцизных товаров с целью сбыта. Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники Управления СБУ в Черкасской области, а процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили преступную группу, занимавшуюся производством поддельных духов и косметики и их продажей под видом продукции известных иностранных брендов. Производство было налажено в Харьковской, Киевской и Полтавской областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!