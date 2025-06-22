Украинцам следует учиться работать с ИИ: Федоров рассказал об изменениях на рынке труда

На украинском рынке труда искусственный интеллект (ИИ) уже вытесняет традиционные профессии, сокращает потребность в ручном труде и уменьшает актуальность ряда специальностей. Без понимания принципов работы ИИ и адаптации к новым реалиям многие люди рискуют потерять работу или остаться вне рынка.

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Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью СМИ. "Я думаю, что искусственный интеллект точно повлияет на рынок труда. Он точно сможет автоматизировать определенные процессы, но на самом деле он создаст, как и любая технология, новые возможности для развития. То есть люди получат возможность быстрее учиться благодаря искусственному интеллекту", – отметил Федоров.

Министр подчеркивает, что современные инструменты искусственного интеллекта становятся настоящими "менторами" для пользователя. Благодаря ИИ можно найти ответы на сложные вопросы, на изучение которых раньше тратились годы. И теперь – лишь минуты, это открывает путь к персональному развитию, новым знаниям и повышению профессиональной квалификации.

Однако Федоров предостерегает, что пассивное наблюдение за развитием ИИ – это путь к профессиональной невидимости. "Либо ты разберешься, как работает искусственный интеллект, либо он заменит тебя", – подчеркивает он. Именно поэтому, по его словам, каждому необходимо научиться пользоваться этим инструментом и интегрировать его в свою работу.

В рамках платформы Дія.Освіта уже создаются образовательные курсы по тематике искусственного интеллекта, которые будут бесплатными и доступными для широкой аудитории. В то же время YouTube и международные ресурсы предоставляют практически неограниченный доступ к прикладным знаниям, которые ранее стоили тысячи долларов или требовали лет обучения.

Изменения уже происходят и в профессиях. Федоров отмечает, что появляются новые специальности, связанные с аналитикой, созданием контента, работой с данными. В то же время автоматизируются традиционные направления, в частности рутинные процессы в офисной сфере, обработка информации и техническая документация.

Эти изменения ярко иллюстрирует ситуация на юридическом рынке. По данным издания Law Gazette, технологии искусственного интеллекта уже ставят под сомнение модель почасовой оплаты труда юристов. Основатель lawtech-компании Clio Джек Ньютон считает, что ИИ создает структурную несовместимость с традиционной системой расчетов то, что занимало пять часов, теперь занимает пять минут – и это уже не соответствует рыночной ценности.

"Юридическая профессия – едва ли не единственная, где существует прямое вознаграждение неэффективности. Но мир меняется. Клиенты хотят фиксированных и прозрачных цен, а не оплаты за время, которое уже не тратится", – объясняет Ньютон. По его словам, самые успешные фирмы уже переходят на предсказуемое ценообразование, а искусственный интеллект позволяет охватить миллионы людей, которые ранее не имели доступа к юридической помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве наблюдается кадровый дефицит в сфере рабочих специальностей – больше всего не хватает монтажников радиоэлектронной аппаратуры и водителей. Работодатели активно ищут специалистов на эти должности, предлагая конкурентную заработную плату (от 22 до 100 тыс. грн).

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