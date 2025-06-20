В Киеве обостряется кадровый кризис: кого ищут работодатели и какую зарплату предлагают

В Киеве наблюдается кадровый дефицит в сфере рабочих специальностей – больше всего не хватает монтажников радиоэлектронной аппаратуры и водителей. Работодатели активно ищут специалистов на эти должности, предлагая конкурентную заработную плату (от 22 до 100 тыс. грн).

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Об этом сообщила Киевская служба занятости (КСЗ) в комментарии СМИ. Там проанализировали более 5 500 актуальных вакансий и определили, какие специальности сейчас в наибольшем дефиците.

На первом месте – монтажники радиоэлектронной аппаратуры, на втором – водители, а также стабильно востребованы продавцы, повара, бухгалтеры, электромонтеры и медицинский персонал. Наибольший спрос в Киеве сейчас наблюдается на монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, почти 300 открытых вакансий.

Работодатели предлагают зарплату около 27 000 грн, а на некоторых предприятиях и выше. Такая ситуация может быть связана с ростом объемов производства, модернизацией предприятий и развитием оборонно-промышленного сектора.

На втором месте в рейтинге вакансий – водителя автотранспортных средств, которых ищут около 200 компаний. В КЗС подметили, что это стабильный запрос, который формируется в условиях высокого спроса на логистику, перевозки товаров, а также восстановление коммерческой активности в Киеве и области.

Средняя зарплата – до 22 000 грн, но в отдельных случаях, особенно на специализированных маршрутах или в крупных транспортных компаниях, водителям предлагают до 100 000 грн в месяц. В первой десятке популярных профессий также:

продавцы-консультанты – более 120 вакансий;

– более 120 вакансий; повара – 116 вакансий;

– 116 вакансий; бухгалтеры – 104 вакансии;

– 104 вакансии; продавцы продовольственных товаров – 87;

– 87; помощники воспитателя и электромонтеры – по 82;

– по 82; медицинские сестры/братья – 81;

– 81; слесари-ремонтники – 79.

Кроме этого, сохраняется устойчивый спрос на воспитателей, охранников, грузчиков, инженеров, электрогазосварщиков, сантехников, маляров и подсобных рабочих. Для тех, кто хочет сменить профессию или получить новую специальность, Киевская служба занятости предлагает ваучеры на обучение по 155 профессиям, включая ИТ и сферу услуг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве находится 426 тысяч внутренне перемещенных лиц – это 10% всех переселенцев в Украине, однако только 27% из них имеют работу, а еще 17% активно ее ищут. Проблемы с трудоустройством обостряются из-за дискриминации, недостатка соответствующих вакансий и отсутствия эффективной государственной поддержки.

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