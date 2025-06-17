Эпоха высоких зарплат подходит к концу: эксперт назвал профессию, которую ИИ оставит без денег

Массовое внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) может оставить юристов во всем мире без доходов. Сейчас ситуация развивается таким образом, что адвокаты могут остаться без системы почасовой оплаты труда, которая приносила им львиную часть прибыли.

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Как сообщает Law Gazette, в этом уверен основатель lawtech-компании Clio Джек Ньютон. Он видит структурную несовместимость, образовавшуюся между производительностью, которую обеспечивает искусственный интеллект, и традиционной системой оплаты за количество отработанных часов.

"Вы не можете иметь преимущества и экономию времени, которые обеспечивает искусственный интеллект, вместе с моделью оплачиваемых часов. Она становится все более устаревшей и десятилетиями стимулирует неэффективность. Юридическая профессия – едва ли не единственная, где существует прямое вознаграждение неэффективности. То, что раньше занимало у вас 5 часов, теперь займет 5 минут, и вам нужно оправдать эти 4 часа и 55 минут, потому что это больше не отражает ценность, которую юристы предоставляют клиентам", – отметил Ньютон.

Он привел результаты исследования клиентских ожиданий, которое провели в его компании. Согласно этим данным, большинство людей предпочитают прозрачные и фиксированные цены, а не почасовые ставки. Более того, самые успешные юридические фирмы уже переходят к модели предсказуемого ценообразования.

"Регуляторы годами говорят о миллионах людей, которые не имеют доступа к юридической помощи. И именно ИИ – это шанс для инновационных фирм охватить этот сегмент", – считает основатель Clio.

Как сообщал OBOZ.UA, работникам банковского сектора также советуют опасаться искусственного интеллекта, поскольку развитие этой технологии позволит оптимизировать рабочую силу в этой отрасли на 3%. Благодаря тому, что все больше задач будут доверять компьютерным алгоритмам, в ближайшие годы банки сократят до 200 тысяч рабочих мест. Наибольшему риску сокращения подвержены сотрудники бэк-офиса, мидл-офиса, операционных отделов, служб поддержки клиентов и KYC (Знай своего клиента).

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