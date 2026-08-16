Цены выросли почти на 40 % за неделю: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

В Украине резко подорожала белокочанная капуста нового урожая – сейчас фермеры продают её по 15–22 грн/кг, что примерно на 37 % больше, чем неделей ранее. Цена уже в среднем на 59% превышает прошлогодний уровень, а из-за дефицита предложения, жары и высокого спроса фермеры допускают дальнейшее подорожание. Стоимость в супермаркетах в настоящее время колеблется от 14,89 до 30 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Одной из главных причин подорожания стало сокращение предложения белокочанной капусты на внутреннем рынке.

Часть украинских фермерских хозяйств уже завершила реализацию ранних сортов. В то же время поздние сорта нового урожая пока не поступают на рынок в достаточном количестве. В результате образовался своеобразный промежуток между двумя волнами урожая: ранняя капуста уже заканчивается, а поздняя еще не вышла на рынок массово.

Дополнительной проблемой стала погода. Из-за высоких температур созревание продукции в хозяйствах несколько замедлилось. То есть фермеры физически не могут быстро увеличить объемы поставок, даже если спрос остается высоким. Именно ограниченное предложение на фоне стабильного спроса создает условия для дальнейшего роста цен.

Капуста подорожала на 37% всего за неделю

Темпы подорожания овоща оказались довольно значительными. Если еще неделю назад максимальная цена белокочанной капусты составляла около 18 грн/кг, то теперь фермеры продают ее по 15–22 грн/кг. По оценке EastFruit, средний уровень цен за неделю вырос примерно на 37%.

Для покупателей это означает, что привычный овощ, который еще недавно продавался значительно дешевле, начал заметно влиять на общую сумму расходов на продукты. На ситуацию с ценами влияет не только количество капусты на рынке, но и ее качество.

Фермеры сообщают о распространении на полях болезней и вредителей. Из-за этого качество части урожая существенно ухудшилось. В результате на рынке становится меньше продукции, отвечающей требованиям покупателей. А качественная капуста получает дополнительное ценовое преимущество. То есть фермеры могут повышать отпускные цены не только из-за дефицита общего предложения, но и из-за того, что качественной продукции становится относительно меньше.

Спрос остается высоким

Еще одним фактором, поддерживающим цены, является спрос. По данным аналитиков, он остается достаточно активным, тогда как предложение пока ограничено. В такой ситуации продавцы получают возможность постепенно пересматривать цены в сторону повышения.

Если спрос не снизится, а поставки новой капусты не увеличатся в ближайшее время, дальнейшее подорожание вполне возможно. Фермеры уже заявляют о намерении и в дальнейшем повышать цены, если темпы продаж останутся на нынешнем уровне.

Нынешняя ситуация особенно показательна по сравнению с прошлым годом. На текущей неделе белокочанная капуста в Украине уже стоит в среднем на 59% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее значение для дальнейшего развития ситуации будет иметь поступление на рынок поздних сортов капусты. Если фермеры начнут массово собирать и продавать новый урожай, предложение увеличится. Теоретически это может ослабить дефицит и снизить темпы роста цен.

Цены на молодую капусту в супермаркетах

Согласно данным "Минфина", средняя стоимость молодой капусты в супермаркетах составляет 22,97 грн/кг. В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях страны этот овощ продается по следующим ценам:

"Сільпо" – 31,00 грн/кг;

"Auchan" – 18,30 грн/кг;

"АТБ" – 14,89 грн/кг;

"Novus" – 15,49 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за высокой урожайности херсонские фермеры вынуждены сдавать свои арбузы скупщикам практически за бесценок — в начале августа закупочные цены на бахчевые культуры упали до 2 грн/кг. И даже при таких ценах часть урожая все равно остается на полях.

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