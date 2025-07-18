Цены подскочили на 10% за неделю, назревает дефицит: в Украине дорожает популярная ягода

В Украине заметно выросли цены на одну из самых популярных летних ягод – черешню. За неделю стоимость, по которой садоводы отгружают ягоду, подскочила на 10%, что вскоре скажется и на розничных расценках. Главная причина подорожания – окончание сезона черешни.

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Так, большинство садоводов после 14 июля заявили о завершении реализации ягоды, сообщают аналитики проекта EastFruit. Оптовые компании, в свою очередь, сообщили о нехватке черешни в местных хозяйствах.

"Оптовые партии черешни из местных хозяйств поступают в продажу по 150-220 грн/кг в зависимости от качества, сорта и объемов предлагаемых партий. Новые цены были уже минимум на 10% выше, чем на прошедшей неделе", – констатируют аналитики.

Результаты сезона: что было с ценами на черешню

В 2024 году сезон черешни в Украине завершился приблизительно на неделю позже, но последние партии этой продукции производители отгружали в среднем на 45% дешевле , чем в текущем сезоне.

, чем в текущем сезоне. В целом цены на черешню в сезоне 2025 года зачастую превышали показатели прошлого года .

. Участники рынка объясняли эту тенденцию снижением урожайности из-за аномальных погодных условий в конце весны и в начале лета.

из-за аномальных погодных условий в конце весны и в начале лета. Высокая стоимость часто становились причиной снижения спроса на черешню – конечные потребители были не готовы покупать местную ягоду по высоким ценам.

Сколько стоит черешня

Согласно мониторингу OBOZ.UA, по состоянию на 18 июля крупные сети супермаркетов уже почти не предлагают покупателям свежую черешню. Обнаружить ягоду в продаже удалось только в двух сетях – по 229 грн/кг (со скидкой) и по 349 грн/кг (полная цена).

На оптово-розничных рынках цены традиционно ниже. Там черешню продают в среднем по 205 грн/кг, к примеру:

на киевском рынке "Столичный" средняя цена составляет 200 грн/кг;

на рынке "Шувар" во Львове – 185 грн/кг;

"Початок" под Одессой – от 180 до 280 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом цены на популярные летние ягоды в Украине обновили рекорд. Причиной стали колоссальные потери урожаев в Восточной и Центральной Европе, а также в Турции.

В то же время стремительно дешевеет малина. За неделю стоимость ягоды в оптовой закупке от фермеров упала сразу на 15%.

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