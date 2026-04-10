Украинцам резко переписали стоимость популярного овоща: что происходит с ценами в супермаркетах

Закупочные цены на морковь в Украине за неделю выросли примерно на 20% из-за повышенного спроса и недостатка качественной продукции. Несмотря на это, овощ все еще значительно дешевле, чем в прошлом году, но тенденция к подорожанию может сохраниться. В супермеркетах же стоимость моркови наоборот снизилась, сейчас цены колеблются от 6 до 13 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Согласно данным, если еще недавно цены были стабильными, то теперь производители и продавцы пересматривают их в сторону повышения.

По состоянию на сейчас морковь продается в среднем по 6-13 гривен за килограмм. Такой диапазон объясняется разницей в качестве продукции, регионе продажи и объемах поставок. Основной причиной роста цен является дисбаланс между спросом и предложением.

Покупатели все активнее ищут качественную продукцию, однако ее количество на рынке ограничено. Участники рынка отмечают несколько ключевых факторов. Среди них – рост спроса на качественные овощи, уменьшение запасов в хранилищах и трудности с формированием крупных партий.

Особенно остро проблему ощущают оптовые компании, которые все чаще сталкиваются с дефицитом моркови надлежащего качества. Несмотря на подорожание, нынешние цены все еще остаются значительно ниже, чем в прошлом году. В среднем морковь сегодня стоит примерно на 69% дешевле, чем в этот же период прошлого года.

Эксперты не исключают, что цены могут и дальше медленно расти, особенно если запасы качественной продукции будут сокращаться быстрее, чем ожидается. В таком случае весной и в начале лета морковь может снова ощутимо подорожать.

В то же время многое будет зависеть от новых поставок и общей ситуации в агросекторе. Если предложение стабилизируется, рынок может быстро успокоиться.

Цены на морковь в супермаркетах

По данным"Минфина", средняя цена моркови в крупнейших торговых сетях Украины составляет 12,65 грн/кг – это на 94 коп. меньше, чем в марте. Собственный анализ от OBOZ.UA показал, что стоимость овоща в супермаркетах варьируется от 7,89 до 13,90 грн/кг. По состоянию на 10 апреля цены в украинских супермаркетах следующие:

АТБ – 10,89 грн/кг;

Фора – 8,89 грн/кг;

Сильпо – 9,89 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украину завозят все больше овощей из-за рубежа – особенно огурцов и помидоров. Потребность в импорте выросла из-за проблем местных производителей, однако пока дефицита не ожидается. Цены одновременно остаются стабильными, а уже после 20 апреля могут перейти к падению.

