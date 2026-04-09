Украину рекордно завалили импортными овощами: следует ли ожидать дефицита

В Украину завозят все больше овощей из-за рубежа – особенно огурцов и помидоров. Потребность в импорте возросла из-за проблем местных производителей, однако пока дефицита не ожидается. Цены в то же время остаются стабильными, а уже после 20 апреля могут перейти к падению.

Ключевая проблема для украинских аграриев заключается в сложности производства таких культур, объяснил аналитик Киевской школы экономики (KSE) Павел Мартышев в эфире "Киев24". То, что раньше было выгодно выращивать в Украине, сегодня часто дешевле завезти из-за рубежа.

Первый фактор – энергетика, ведь высокие цены на газ значительно повышают себестоимость тепличных овощей. Производство огурцов и помидоров в закрытом грунте становится менее конкурентным по сравнению с импортом.

Второй фактор – водные ресурсы, после подрыва Каховской ГЭС ситуация с орошением на юге страны существенно усложнилась. Отмечается, что это в свою очередь ударило по выращиванию овощей в открытом грунте, которое традиционно было важной частью украинского агросектора. В результате аграрии все чаще переориентируются на менее рискованные культуры – зерновые и масличные, которые легче выращивать в нынешних условиях.

Несмотря на общие трудности, ситуация с огурцами выглядит относительно стабильной. Украинские производители уже вышли на полные мощности, и предложение даже превышает спрос. Как пояснила эксперт рынка Ксения Гусева "Телеграфу", это приводит к неожиданному эффекту – цены не растут перед праздниками, а наоборот могут снижаться.

В то же время существенное влияние имеет импорт, в частности из Польши. Польские огурцы часто дешевле, что заставляет украинских производителей сдерживать цены, чтобы оставаться конкурентными. Таким образом, импорт в этом сегменте работает как фактор стабилизации для потребителя.

Гораздо сложнее ситуация с томатами. На данный момент украинский рынок в значительной степени зависит от импорта, прежде всего из Турции. Импортные помидоры заходят на рынок дешевле, чем отечественные, даже с учетом логистики. Однако конечная цена для покупателя все равно растет из-за расходов на транспортировку и подорожания горючего.

В то же время украинские тепличные томаты пока представлены в ограниченном количестве и остаются дороже, импорт фактически "закрывает" рынок, обеспечивая наличие продукции. Эксперты прогнозируют, что ситуация начнет меняться уже после 20 апреля. Именно в этот период на рынок массово будут поступать украинские тепличные томаты.

С увеличением предложения конкуренция усилится, что может привести к постепенному снижению цен. Эксперты отмечают, что это типичный сезонный эффект, который повторяется каждый год, хотя сейчас он более зависим от внешних факторов.

