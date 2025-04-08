Украинцам резко переписали стоимость пасхальной корзины: сколько придется заплатить

Стоимость пасхальной корзины для семьи из четырех человек в 2025 году составляет 1663,26 грн, что на 17% больше, чем в прошлом. Высокое удорожание продуктов, в частности куличи и мясных изделий, значительно повлияет на традиционное празднование многих украинцев.

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Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко. В 2024 году тот же набор продуктов стоил 1422,05 грн.

Больше всего подорожали такие продукты, как кулич, яйца, молоко, сливочное масло, мука и сахар. Стоимость кулича домашнего приготовления (700 г муки, 6 яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) составит 232,96 грн за 1 кг, что на 29,6% больше, чем в 29,6% больше, чем в 29,6%,

Причиной удорожания кулича является увеличение стоимости основных ингредиентов: яйца подорожали на 47,1%, масло сливочное – на 37,8%, молоко – на 15,5%, мука – на 62,4%, а сахар – на 16,8%. Меньше выросли цены на дрожжи (+8,7%) и изюм (+12,2%).

Мясные продукты и молочные изделия

Согласно расчетам, больше всего стоят мясные продукты. Домашняя колбаса (0,5 кг) обойдется в 212,5 грн, что составляет 400-450 грн за 1 кг, а буженина (0,5 кг) – в 303 грн (578-634 грн за 1 кг). Стоимость сала осталась почти на уровне прошлого года – 0,5 кг будет стоить до 123 грн. (230-250 грн. за 1 кг). По сравнению с 2024 годом цены на буженину увеличились на 16,5%, на колбасу – на 6,3%, а на сало – на 2,5%.

Относительно молочных продуктов, больше подорожали твердый сыр (0,5 кг) – до 287,5 грн (550-600 грн за 1 кг), сливочное масло (0,5 кг) – до 276,5 грн ( 104,9-115,07 грн за пачку 200 г), и мягкий творог (0,5 ). По сравнению с 2024 годом цены на твердые сыры выросли на 8,5%, на мягкие сыры – на 11,6%, а на сливочное масло – на 37,8%.

Хрен, соль и дополнительные продукты

Цена хрена (200 г) составляет 27,5 грн, что зависит от производителя и вкусовых характеристик, а цена соли (150-200 г) – 7,47 грн. В случае дополнения пасхальной корзины другими, необязательными составляющими, такими как помидоры, огурцы, яблоки и красное вино (кагор), его стоимость может вырасти до 2009,76 грн, что на 21,7% дороже, чем в 2024 году, когда корзина такого состава обошлась .

Овощи значительно подорожали: если в прошлом году помидоры (0,5 кг) стоили до 50 грн, то в 2025 году их цена составляет 126-189 грн/кг, а огурцы – 115-210 грн/кг, что на 80% больше, чем в прошлом. Яблоки подорожали на 60-70%, их средняя цена составляет 17,2 грн за 0,5 кг.

По словам экспертов, цены на продукты для праздничной корзины значительно выросли в результате последствий войны. Война привела к существенным денежным и материальным потерям отечественной экономики, сокращению производства, удорожанию энергоносителей и сложностей во внутреннем перемещении продукции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году приготовление 3-4 куличей (по 500-600 грамм каждая) будет стоить 318,4 грн, что на 38,6% дороже, чем в 2024 году. Больше всего на цену повлияло подорожание сливочного масла (+71%), молока (+31%) и яиц (+61%).

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