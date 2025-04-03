Стоимость выросла более чем на 35%: сколько в этом году украинцам обойдется приготовление кулича

В 2025 году приготовление 3-4 куличей (по 500-600 грамм каждая) будет стоить 318,4 грн, что на 38,6% дороже, чем в 2024 году. Больше всего на цену повлияло подорожание сливочного масла (+71%), молока (+31%) и яиц (+61%).

Видео дня

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ). Каждый год перед Пасхой эксперты анализируют стоимость основных ингредиентов для приготовления кулича, чтобы оценить, насколько подорожало празднование.

Одной из главных причин роста стоимости кулича является существенное удорожание молочных продуктов и яиц. Больше всего повлияло на общую сумму:

сливочное масло – подорожало на 71%, и теперь 200 г стоит 121 грн;

– подорожало на 71%, и теперь 200 г стоит 121 грн; молоко – выросло в цене на 31%, достигнув 30,4 грн за 500 мл;

– выросло в цене на 31%, достигнув 30,4 грн за 500 мл; куриные яйца – цена увеличилась на 61%, теперь 8 штук стоят 58,2 грн.

Эти продукты являются основными составляющими кулича, поэтому их резкое удорожание существенно повлияло на общую себестоимость выпечки. Кроме того, повысились цены на сахар (+12%, 9,7 грн за 300 г), изюм (+7%, 41,8 грн за 200 г) и сахарную пудру (+5%, 6,8 грн за 100 г).

Дрожжи – один из важных компонентов для приготовления кулича – остались без изменений в стоимости (13 грн. за 12 г). Это единственная позиция в списке ингредиентов, цена которой не выросла. Зато мука немного подешевела за последний месяц, но ее годовой прирост все еще значителен – 10% по сравнению с 2024 годом, что составляет 25,5 грн за 1 кг.

Похожая ситуация и с сахаром, которое в марте-апреле немного упало в цене, но в целом все еще дороже на 12% по сравнению с прошлым годом. Перед Пасхой спрос на ключевые ингредиенты пасхи будет оставаться высоким, поэтому существенного удешевления ждать не стоит. Цены могут варьироваться в пределах 5-7% в зависимости от региона и торговой сети.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на большинство овощей "борщового набора" в Украине выросли, исключением стал картофель, который подешевел из-за низкого спроса. Общая тенденция показывает, что весной следует ожидать дальнейших изменений на рынке овощей и фруктов в сторону подорожания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!