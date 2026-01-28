Украинцам разрешили заряжаться на "Новой почте": какие приборы нельзя брать в отделение
Во время отключений электроэнергии украинцы смогут заряжать свои гаджеты и другие электронные устройства в отделениях "Новой почты", пока позволяет работа генератора. Впрочем клиентам с зарядными станциями и другими мощными приборами пользоваться розетками не позволят.
Об этом сообщили в "Новой почте". "Несмотря на критическое состояние энергетики, отделения Новой почты готовы помогать и делиться электроэнергией", – говорится в сообщении.
Что можно заряжать на "Новой почте"
- Мобильные телефоны.
- Ноутбуки.
- Планшеты.
- Наушники.
- Павербанки.
Устройства с большим потреблением – фены, зарядные станции более 300 Вт/ч и другие – заряжать в отделениях нельзя.
Что еще позволяют клиентам
- Использование Wi-Fi (онлайн-встречу можно провести прямо в отделении).
- Снять наличные (с карт NovaPay – без комиссии, с остальных – с комиссией).
- Для мам и детей – воспользоваться небулайзером для ингаляции.
Правила пунктов несокрушимости
Госслужба по чрезвычайным делам Украины также запрещает заряжать зарядные станции в пунктах несокрушимости – во избежание перегрузки и поломки генераторов, а также – чтобы энергии хватило на большее количество посетителей.
Первым приоритетом являются телефоны, павербанки и фонарики – это позволит заряжать как можно большее количество гаджетов и помочь большему количеству людей одновременно. Решение о зарядке мощных станций (типа EcoFlow) решение принимает ответственное лицо на месте, учитывая технические возможности генератора или других резервных источников питания в конкретном пункте.
"Пункты несокрушимости ГСЧС работают, чтобы каждый мог согреться, позвонить родным или подзарядить гаджеты. Поскольку ресурс генераторов ограничен, действуют определенные правила", – объяснили в ГСЧС.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что пункты несокрушимости в Украине оборудуют энергонезависимым интернетом по технологии xPON или терминалом Starlink, а каждая точка будет иметь свой цифровой адрес. Это позволит украинцам оставаться на связи даже во время блэкаутов.
