Украинцам разрешили заряжаться на "Новой почте": какие приборы нельзя брать в отделение

Во время отключений электроэнергии украинцы смогут заряжать свои гаджеты и другие электронные устройства в отделениях "Новой почты", пока позволяет работа генератора. Впрочем клиентам с зарядными станциями и другими мощными приборами пользоваться розетками не позволят.

Об этом сообщили в "Новой почте". "Несмотря на критическое состояние энергетики, отделения Новой почты готовы помогать и делиться электроэнергией", – говорится в сообщении.

Что можно заряжать на "Новой почте"

Мобильные телефоны.

Ноутбуки.

Планшеты.

Наушники.

Павербанки.

Устройства с большим потреблением – фены, зарядные станции более 300 Вт/ч и другие – заряжать в отделениях нельзя.

Что еще позволяют клиентам

Использование Wi-Fi (онлайн-встречу можно провести прямо в отделении).

Снять наличные (с карт NovaPay – без комиссии, с остальных – с комиссией).

Для мам и детей – воспользоваться небулайзером для ингаляции.

Правила пунктов несокрушимости

Госслужба по чрезвычайным делам Украины также запрещает заряжать зарядные станции в пунктах несокрушимости – во избежание перегрузки и поломки генераторов, а также – чтобы энергии хватило на большее количество посетителей.

Первым приоритетом являются телефоны, павербанки и фонарики – это позволит заряжать как можно большее количество гаджетов и помочь большему количеству людей одновременно. Решение о зарядке мощных станций (типа EcoFlow) решение принимает ответственное лицо на месте, учитывая технические возможности генератора или других резервных источников питания в конкретном пункте.

"Пункты несокрушимости ГСЧС работают, чтобы каждый мог согреться, позвонить родным или подзарядить гаджеты. Поскольку ресурс генераторов ограничен, действуют определенные правила", – объяснили в ГСЧС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пункты несокрушимости в Украине оборудуют энергонезависимым интернетом по технологии xPON или терминалом Starlink, а каждая точка будет иметь свой цифровой адрес. Это позволит украинцам оставаться на связи даже во время блэкаутов.

