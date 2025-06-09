Как украинцу открыть "ФОП" в Польше: важные нюансы, о которых нужно знать

Чтобы вести бизнес в Польше легально, украинским гражданам нужно открыть местный аналог ФЛП (физлицо-предпринимателя, или "ФОП" по-украински). Как и в Украине, предпринимательская деятельность в этой стране облагается налогом по разным ставкам, в зависимости от доходов, типа деятельности и других условий.

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Об этом сообщил финансовый аналитик Василий Невмержицкий. Он пояснил, что "ФОП" в Польше называется jednoosobowa działalność gospodarcza, что переводится как "индивидуальная предпринимательская деятельность".

Этот статус обязаны оформлять все иностранцы (и в частности граждане Украины), чтобы иметь возможность заниматься предпринимательством. Для этого нужно иметь один из следующих документов:

ПМЖ ( stały pobyt );

); разрешение на временное проживание ( karta czasowego pobytu ) с правом на предпринимательство;

) с правом на предпринимательство; статус беженца или временная защита (например, UKR в PESEL );

); вид на жительство в пределах Евросоюза для долгосрочных резидентов.

Следует учитывать, что без дополнительной легализации наличие только визы типа D или биометрического паспорта не дает права для регистрации "ФОП". Регистрация происходит через CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, то есть Центральный реестр и информация об экономической деятельности) – нужно указать коды PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), но выбрать можно несколько кодов.

Предприниматель может выбрать один из нескольких способов налогообложения. В Польше существуют такие системы для "ФОП":

1. Общая система (на основании шкалы PIT):

12% – до 120 000 злотых годового дохода;

32% – от суммы свыше 120 000 злотых;

дополнительно: социальные взносы ZUS (пенсионный (emerytalny), инвалидность (rentowy), медицинское страхование (снижает PIT), добровольное страхование болезни (chorobowe)).

2. Линейный налог (podatek liniowy):

19% – с чистого дохода (независимо от суммы);

подходит для стабильного большого дохода;

нет права на некоторые льготы.

3. Фиксированный налог с дохода (podatek ryczałtowy):

самый простой вариант, без ведения полной бухгалтерии;

ставка зависит от вида деятельности (см. далее).

Ставки налога с дохода зависят от вида деятельности и взимаются с оборота (т.е. со всех поступлений, без вычитания расходов). Например:

программирование/IT – 12%;

консультации, аналитика – 15%;

торговля товарами – 3%;

грузовые перевозки – 8,5%;

образование/репетиторство – 8,5-15%;

ремонт техники/мастерские – 5,5-8,5%.

Оборот для ryczałt ограничен 2 млн евро в год (около 8,6 млн злотых по курсу на 9 июня). В случае превышения происходит обязательный переход на бухгалтерию.

Также новым предпринимателям предоставляются скидки. В частности Ulga na start – освобождение на 6 месяцев от уплаты ZUS (кроме, медстрахования), и Mały ZUS Plus – освобождение на 24 месяцев.

Также OBOZ.UA сообщал, что польские власти изменили правила трудоустройства для иностранных граждан, соответственно, украинцев новые реалии затронут тоже. Начиная с 1 июня им могут отказывать при приеме на работу на определенные профессии – список будут определять власти на местах.

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