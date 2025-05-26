У украинцев в Польше осталось меньше недели: кому начнут отказывать в работе

Польские власти собираются изменить правила трудоустройства для иностранных граждан и, соответственно, украинцев новые реалии затронут также. Начиная с 1 июня, им смогут отказывать при приеме на работу на определенные профессии - список будут определять власти на местах.

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Как сообщает in Poland, новые правила вступают в силу с 1 мая. Итак, с 1 июня старосты польских поветов (аналог районов в Украине) смогут самостоятельно определять перечень профессий, по которым будет прекращено трудоустройство иностранцев.

В такие списки могут попасть любые профессии, или же они дают возможность вообще ограничить количество выданных иностранцам разрешений. Впрочем, учитывая уровень безработицы в Польше, риск полного ограничения доступа украинцев и остальных неполяков к местным рынкам труда небольшой.

В первую очередь ограничения коснутся отраслей, где количество тех, кто ищет работу, превышает количество имеющихся вакансий. Перечни профессий будут создаваться в соответствии с рядом факторов:

уровня безработицы;

вакансий;

количества зарегистрированных безработных;

возможности коллективных увольнений.

В дальнейшем списки будут передавать уездным советам рынка труда, а также воеводе для оценки с точки зрения "безопасности государства, миграционной политики и потребностей рынка труда". Если перечень пройдет все уровни утверждения, его включат в реестр профессий, на которые распространяются ограничения в данном повете.

Согласно исследованию BIG InforMonitor, почти 50% малых и средних предприятий в Польше трудоустраивают иностранных работников. В частности большое количество иностранцев работает в таких отраслях, как строительство, торговля, складское хозяйство и транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, соответствующий законопроект в Польше был принят ранее в этом году. Кроме того, в этой стране ограничили злоупотребления на рынке труда, ускорить процедуры рассмотрения дел и обеспечить полную цифровизацию процесса от подачи заявления до получения разрешения на работу. Для украинцев это означает существенное упрощение бюрократических процедур.

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