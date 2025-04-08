Украинцам раздают по 8 млн гривен: кто может получить деньги и что для этого нужно

Украинцы, занятые в производстве комплектующих для вооружения и военной техники, могут получить от правительства до 8 млн гривен. Деньги предоставляются на грантовой основе на условиях софинансирования, но должны вернуться в бюджет путем уплаты налогов в течение трех лет.

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Как сообщила в Министерстве экономики, новая грантовая программа была запущена совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности в рамках программы "Сделано для Победы", цель которой – поддержать оборонно-промышленный комплекс в условиях полномасштабной войны. Как пояснила министерша экономики Украины Юлия Свириденко, предприятия могут получить до 8 миллионов гривен для закупки оборудования на условиях софинансирования, то есть:

50% покрывает правительство;

50% – сами производители;

для предприятий в регионах прифронтовых и производителей БПЛА грант может покрыть до 80%.

Деньги должны быть потрачены на приобретение, доставку и монтаж оборудования. Подаваться могут и работающие предприятия, и те, кто только планирует начать производство. Главные условия:

проект, на который подается грантовая заявка, должен быть в сфере перерабатывающей промышленности;

предприятие должно отвечать базовым требованиям прозрачности, налоговой дисциплины и не иметь связей с государством-агрессором;

и не иметь связей с государством-агрессором; создание от 5 новых рабочих мест;

возврат грантовых средств в течение трех лет через уплату налогов.

"Министерство экономики ищет способы поддержать ОПК в рамках программ для гражданских производителей. В прошлом году мы расширили программу грантов на переработку и дали возможность пользоваться ею и производителям дронов. Теперь запускаем отдельное направление для производителей компонентов к вооружению", – говорит Свириденко.

Заявку на получение гранта можно подать через портал Действие. Это делается в нескольких шагах:

выбрать банк среди доступных для участия в программе;

заполнить заявку и бизнес-план;

пройти собеседование и показать производство банка;

Минэкономики рассматривает заявки каждые две недели;

после положительного решения вы перечисляете банку свою долю;

государство дофинансирует проект.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине дважды увеличили гранты для работодателей из регионов прифронтовых. Теперь они смогут получить до полумиллиона гривен за то, что они создают рабочие места. Инициатива была реализована в рамках расширения программы есть Работа.

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