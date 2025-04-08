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Украинцам раздают по 8 млн гривен: кто может получить деньги и что для этого нужно

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
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Кто может получить грант на 8 млн гривен в Украине

Украинцы, занятые в производстве комплектующих для вооружения и военной техники, могут получить от правительства до 8 млн гривен. Деньги предоставляются на грантовой основе на условиях софинансирования, но должны вернуться в бюджет путем уплаты налогов в течение трех лет.

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Как сообщила в Министерстве экономики, новая грантовая программа была запущена совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности в рамках программы "Сделано для Победы", цель которой – поддержать оборонно-промышленный комплекс в условиях полномасштабной войны.  Как пояснила министерша экономики Украины Юлия Свириденко, предприятия могут получить до 8 миллионов гривен для закупки оборудования на условиях софинансирования, то есть:

  • 50% покрывает правительство;
  • 50% – сами производители;
  • для предприятий в регионах прифронтовых и производителей БПЛА грант может покрыть до 80%.

Деньги должны быть потрачены на приобретение, доставку и монтаж оборудования. Подаваться могут и работающие предприятия, и те, кто только планирует начать производство. Главные условия:

  • проект, на который подается грантовая заявка, должен быть в сфере перерабатывающей промышленности;
  • предприятие должно отвечать базовым требованиям прозрачности, налоговой дисциплины и не иметь связей с государством-агрессором;
  • создание от 5 новых рабочих мест;
  • возврат грантовых средств в течение трех лет через уплату налогов.

"Министерство экономики ищет способы поддержать ОПК в рамках программ для гражданских производителей. В прошлом году мы расширили программу грантов на переработку и дали возможность пользоваться ею и производителям дронов. Теперь запускаем отдельное направление для производителей компонентов к вооружению", – говорит Свириденко.

Заявку на получение гранта можно подать через портал Действие. Это делается в нескольких шагах:

  • выбрать банк среди доступных для участия в программе;
  • заполнить заявку и бизнес-план;
  • пройти собеседование и показать производство банка;
  • Минэкономики рассматривает заявки каждые две недели;
  • после положительного решения вы перечисляете банку свою долю;
  • государство дофинансирует проект.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине дважды увеличили гранты для работодателей из регионов прифронтовых. Теперь они смогут получить до полумиллиона гривен за то, что они создают рабочие места. Инициатива была реализована в рамках расширения программы есть Работа.

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