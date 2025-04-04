Украинцам раздадут до 500 тысяч гривен: кто может получить деньги и на каких условиях

В Украине дважды увеличили гранты для работодателей из прифронтовых регионов. Теперь они смогут получить до полумиллиона гривен за то, что создают рабочие места. Инициатива была реализована в рамках расширения программы єРобота.

Видео дня

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства 4 апреля. Он подчеркнул, что грант будет составлять:

300 тысяч гривен – для тех, кто создает одно рабочее место;

– для тех, кто создает одно рабочее место; 500 тысяч гривен – за 2 рабочих места.

Ранее эти суммы составили 150 и 250 тысяч гривен соответственно. Решение касается восьми областей:

Харьковская;

Днепропетровская;

Черниговская;

Сумская;

Донецкая;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская.

"Важно, чтобы в наших общинах появлялось больше бизнеса и больше предпринимателей. Потому что это рабочие места, это возможность обеспечивать себя и свою семью, это финансирование нашей обороноспособности, ведь именно на Силы безопасности и обороны идет каждая гривна, которую мы собираем в бюджет в виде налогов и сборов", – отметил Шмыгаль.

Он назвал программу грантов єРобота одной из самых успешных инициатив в поддержке бизнеса. В общей сложности государство потратило на ее реализацию более 12 млрд грн – это позволило получить гранты уже 25 тысячам предпринимателей (в том числе 22,5 человек получили микрогранты в 50-250 тысяч грн).

Как получить помощь от государства?

Чтобы зарегистрироваться для получения грантовой поддержки по программе єРобота, нужно иметь готовый бизнес-план и электронную подпись. Имея их, алгоритм действий следующий:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале Действие;

подайте заявку и свой бизнес-план;

пройти проверку своей деловой репутации

получить решение уполномоченного государственного органа о предоставлении гранта;

открыть специальный банковский счет, на который поступят грантовые средства;

подписать электронной подписью и отправить заявку.

Средства предоставляются на грантовой основе, то есть являются безвозвратной помощью, поэтому отдавать их не нужно. Но в некоторых случаях государство все же может потребовать их возвращения – в частности, если получатель не выполнил обязательные условия:

не создал рабочие места;

осуществлял предпринимательскую деятельность меньше определенного срока;

не уплачивал налоги.

Также OBOZ.UA сообщал о масштабной программе поддержки украинского бизнеса Европейским Союзом на 1,6 миллиарда евро. Из них большинство средств будут направлены на кредитные гарантии, а остальные – на гранты и техническую помощь. Основное внимание будет уделено поддержке бизнесов в пострадавших регионах, компаниях ВПЛ, ветеранов и предприятий, занимающихся разминированием.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!