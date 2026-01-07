Украинцам раздадут семена овощей и картофель от ООН: жители каких областей получат помощь

Украинские семьи смогут получить семена картофеля и других 12 овощных культур от ООН. Помощь будут оказывать жителям двух прифронтовых регионов.

Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Сейчас идет поиск поставщиков наборов семян – заявки принимаются до 16 января через портал UNGM.

"Это важный шаг на старте нового аграрного сезона, когда доступ к качественным семенам напрямую влияет на продовольственную безопасность и возможность домохозяйств выращивать собственные продукты питания", – отметили в ФАО.

В целом помощь получат 4500 украинских семей. Каждая из них имеет возможность получить один семенной набор, что позволит им быстро начать выращивание овощей, даже в условиях ограниченных ресурсов и сложной логистики.

Какие семена раздадут

Картофель.

Капуста.

Редиска.

Баклажан.

Луковица.

Свекла.

Помидор.

Огурец.

Кабачок.

Морковь.

Перец.

Петрушка.

Сладкая кукуруза.

В каких регионах можно получить наборы

Днепропетровская область

Николаевская область.

"Поддерживая доступ к семенам, ФАО способствует сохранению местного производства пищи и помогает украинским общинам оставаться устойчивыми даже в кризисных условиях", – отметили в организации.

Финансовая помощь от УВКБ ООН

ООН предоставляет также и финансовую помощь украинцам с низким доходом, используя социально-экономические критерии уязвимости. В частности, в декабре-2025 действовали следующие программы:

Многоцелевая денежная помощь (MPCA) – предоставляется на три месяца и включает выплату 3600 грн на человека ежемесячно ( то есть суммарный объем поддержки составляет 10 800 грн) путем банковского перевода или через Western Union;

на человека то есть суммарный объем поддержки составляет банковского перевода или через Western Union; Экстренная денежная помощь – предназначена для людей, которые были эвакуированы или пострадали от ракетных ударов в последнее время, но покрывает только срочные потребности ( продукты, аренду, медицинские услуги, переезд);

– предназначена для людей, которые были или в последнее время, но покрывает продукты, аренду, медицинские услуги, переезд); Зимняя денежная помощь ("cash for winter heating") – единовременная выплата 19 400 грн для семей, проживающих в 10-километровой зоне от линии фронта. На нее также могут претендовать семьи, которые уже получают MPCA.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские пенсионеры отдельных профессий из сельской местности имеют право на 100% льготу на оплату коммунальных услуг, если их среднемесячный доход не превышает установленный предел. Оформить льготу можно через сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или онлайн.

