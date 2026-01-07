Украинцам раздадут семена овощей и картофель от ООН: жители каких областей получат помощь
Украинские семьи смогут получить семена картофеля и других 12 овощных культур от ООН. Помощь будут оказывать жителям двух прифронтовых регионов.
Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Сейчас идет поиск поставщиков наборов семян – заявки принимаются до 16 января через портал UNGM.
"Это важный шаг на старте нового аграрного сезона, когда доступ к качественным семенам напрямую влияет на продовольственную безопасность и возможность домохозяйств выращивать собственные продукты питания", – отметили в ФАО.
В целом помощь получат 4500 украинских семей. Каждая из них имеет возможность получить один семенной набор, что позволит им быстро начать выращивание овощей, даже в условиях ограниченных ресурсов и сложной логистики.
Какие семена раздадут
- Картофель.
- Капуста.
- Редиска.
- Баклажан.
- Луковица.
- Свекла.
- Помидор.
- Огурец.
- Кабачок.
- Морковь.
- Перец.
- Петрушка.
- Сладкая кукуруза.
В каких регионах можно получить наборы
- Днепропетровская область
- Николаевская область.
"Поддерживая доступ к семенам, ФАО способствует сохранению местного производства пищи и помогает украинским общинам оставаться устойчивыми даже в кризисных условиях", – отметили в организации.
Финансовая помощь от УВКБ ООН
ООН предоставляет также и финансовую помощь украинцам с низким доходом, используя социально-экономические критерии уязвимости. В частности, в декабре-2025 действовали следующие программы:
- Многоцелевая денежная помощь (MPCA) – предоставляется на три месяца и включает выплату 3600 грн на человека ежемесячно (то есть суммарный объем поддержки составляет 10 800 грн) путем банковского перевода или через Western Union;
- Экстренная денежная помощь – предназначена для людей, которые были эвакуированы или пострадали от ракетных ударов в последнее время, но покрывает только срочные потребности (продукты, аренду, медицинские услуги, переезд);
- Зимняя денежная помощь ("cash for winter heating") – единовременная выплата 19 400 грн для семей, проживающих в 10-километровой зоне от линии фронта. На нее также могут претендовать семьи, которые уже получают MPCA.
