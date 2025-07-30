Украинцам рассказали, в каком городе дешевле всего арендовать жилье: сколько стоит

В Харькове самые низкие арендные ставки в Украине – квартиры можно снять от 1500 до 4000 грн в месяц плюс коммунальные. Такая стоимость обусловлена переизбытком предложения, низким спросом и постоянной угрозой обстрелов.

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Об этом рассказала риелтор Ирина в комментарии СМИ. По ее словам, Харьков сегодня самый дешевый и самый бюджетный город в Украине по аренде жилья.

Она также отметила, что в некоторых районах, в частности на Северной Салтовке, можно найти квартиры даже за 1500 грн в месяц плюс коммунальные. В спальных районах типичная стоимость однокомнатной квартиры – 3000-4000 грн, а в центральных и относительно безопасных районах – 6000-8000 грн.

Однако формально арендная ставка – это лишь часть расходов. В 2025 году уже стандартной стала практика, когда арендатор полностью покрывает все коммунальные платежи: от отопления до вывоза мусора. Соответственно, зимой совокупная стоимость жилья возрастает в среднем на 40-60%.

В первые месяцы полномасштабной войны владельцы недвижимости часто предоставляли жилье бесплатно или за коммунальные услуги, давая приют тем, кто спасался от боевых действий. Однако уже со второй половины 2022 года ситуация начала стабилизироваться – арендная плата вернулась, хотя и в сниженном виде.

В 2025 году цены остаются стабильно низкими. Это обусловлено отсутствием большого спроса и значительным избытком предложений – в городе до сих пор немало квартир остаются без арендаторов. Однако нельзя игнорировать ключевой фактор – безопасность.

По словам риелтора, цена на квартиру напрямую зависит от географии обстрелов. Районы, которые ранее считались престижными и безопасными, сейчас теряют позиции. Например, Алексеевка, Павлово Поле, центр Харькова и проспект Науки сильно обесценились из-за обстрелов.

Риелтор отмечает, что формула сегодня проста: чем дальше от границы с РФ и меньше обстрелов – тем дороже жилье. Но даже в пределах одного района ситуация может быть нестабильной, и каждый арендатор или покупатель самостоятельно оценивает уровень риска.

Несмотря на низкие цены, эксперты не прогнозируют существенного роста арендных ставок до конца года. Харьков остается привлекательным для студентов, внутренне перемещенных лиц и фрилансеров, которые ищут долгосрочную стабильность при умеренных затратах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в первом квартале 2025 года начали строить на 35% больше квартир, чем в прошлом году, – 22 698 против 16 693. Наибольший рост объемов нового жилья зафиксирован в Киевской области, Львовской области и столице.

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