В Украине начали возводить больше жилья: где ждать новых предложений

В Украине в первом квартале 2025 года начали строить на 35% больше квартир, чем в прошлом году – 22 698 против 16 693. Наибольший рост объемов нового жилья зафиксирован в Киевской области, Львовской области и столице.

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Об этом OBOZ.UA рассказали аналитики популярной платформы в сфере недвижимости. Согласно официальной статистике Госстата, за январь-март текущего года в стране начали возводить 22 698 новых квартир.

Общая площадь нового жилья достигла 1,4 млн квадратных метров, что означает рост почти на 52% по сравнению с первым кварталом 2024-го. Наиболее интенсивно жилищное строительство разворачивалось в Киевской области. Здесь за три месяца начали строительство 9 292 квартир общей площадью почти 595 тыс. квадратных метров.

Такая активность свидетельствует о стабильном спросе в пригороде столицы, где сочетаются выгодная логистика, более низкие цены на квадратный метр и постепенное восстановление инфраструктуры. На втором месте оказалась Львовская область – с началом работ над 3 067 квартирами (площадью 247,9 тыс. кв.м). Львов и пригород остаются одним из самых популярных регионов среди внутренне перемещенных лиц и инвесторов.

Третью позицию удерживает Киев. В самой столице стартовало строительство 1 711 новых квартир (145,3 тыс. кв.м). По сравнению с довоенными годами это скромные объемы, однако учитывая условия военного времени и регулярные обстрелы, даже такие темпы свидетельствуют о постепенном восстановлении активности на первичном рынке.

Заметные темпы нового строительства зафиксированы также в других западных и центральных областях. В пятерку лидеров вошли:

Ивано-Франковская область – 1 530 квартир;

– 1 530 квартир; Винницкая область – 973 квартиры;

– 973 квартиры; Закарпатская область – 968 квартир;

– 968 квартир; Черновицкая область – 965 квартир;

– 965 квартир; Волынская область – 923 квартиры.

Активность застройщиков в этих регионах частично объясняется относительной безопасностью, а также внутренней миграцией, обусловившей устойчивый спрос на жилье. В первом квартале 2024 года в Украине начали строить 16 693 квартиры общей площадью 919,1 тыс. квадратных метров. По сравнению с этими показателями:

количество квартир выросло на 35%;

выросло на общая площадь – на 52%.

Аналитики отмечают, что такие темпы начала строительства могут сигнализировать о восстановлении девелоперской активности в Украине. В ближайшие 2-5 лет это может повлечь рост предложения на рынке жилья, а следовательно, и повлиять на цены.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начал стремительно расти спрос на частные дома – только за полгода интерес к такому жилью вырос на 19%. Самые дорогие дома сегодня в Киеве ($234 000), Львове и Ужгороде, тогда как в Чернигове, Харькове и Запорожье дома стоят в десять раз дешевле.

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