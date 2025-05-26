Украинцам рассказали, как супермаркеты обманывают при проведении акций: на что следует обращать внимание

Украинские супермаркеты и торговые заведения применяют различные маркетинговые стратегии с целью увеличения количества покупателей – в частности, рекламные скидки. Однако нередко они нарушают правила: например, на ценниках указана сумма со скидкой, а при расчёте на кассе она оказывается совсем другой.

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Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Там отметили: если на кассе называют цену, отличающуюся от указанной на ценнике, покупатель имеет право оплатить покупку по последней. Ведь "именно на основе такой информации было принято решение о покупке".

При этом подчеркивается: согласно законодательству, реклама о снижении цен и о распродаже обязательно должна содержать ряд сведений. В частности:

место проведения распродаж;

дату начала;

дату окончания;

соотношение размера новой цены к предыдущей цене реализации товара или размер скидки.

В то же время отмечается, если права потребителя нарушены, а предприятие отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством, следует обращаться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе. Адреса – по ссылке.

Охранники в супермаркетах нарушают права покупателей

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться покупатели, – нарушение прав охранниками. Дело в том, что они:

Чаще всего работают по найму через сторонние компании и не являются представителями самих заведений.

Не имеют права требовать от покупателей оплату за поврежденный товар.

Если охранники все же настаивают на этом, отмечается, то нарушают закон. А потому покупатели могут обращаться в полицию.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – часто они не представляют магазин. Если заставляют оплатить испорченный товар, это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей". Поэтому можно обращаться в правоохранительные органы", – объяснили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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