Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшее время: к чему готовиться

В Украине ожидается существенное снижение цен на бензин. В экспертной среде утверждают, что из-за обвала нефтяных рынков потенциал к удешевлению ресурса на АЗС составляет 5-6 грн/л. В то же время 10 апреля крупные сети продают бензин А-95 в среднем по 55,7 грн/л, что на 2 коп. ниже, чем днем ранее.

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О вероятном удешевлении говорится в материале delo.ua. В нем отмечается: ожидать же падения цен стоит не ранее чем через 2 недели.

"В течение двух недель цены уже опустятся вниз и это будет уже свершившийся факт. А процесс может начаться на этой неделе", – объяснил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

В свою очередь, топливный эксперт Сергей Куюн считает, что падение цен на нефть хотя и повлечет снижение цен на бензин, однако не более чем на 3 грн/л. И только при условии, что цены на нефть продержатся на том же уровне, что и сейчас.

"Цены на нефть действительно провалились, но у нас в опте дизель подешевел пока всего на 1 грн/л, а бензин в опте наоборот подорожал. Увидим, насколько это долгосрочный тренд", – объяснил он.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 49,95-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 49,95 грн/л;

RLS – 50,4 грн/л.

Дороже всего – WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:

"Рур груп" – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л;

SOCAR – 57,66 грн/л.

Цены на нефть могут обвалиться

В то же время аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sach считают, что к декабрю 2026 года нефть марок Brent и WTI подешевеет до 55 и 51 долларов за баррель соответственно. Как рассказали в Reuters, к такому выводу специалисты пришли на основании 2-х предположений:

Экономика США избежит рецессии благодаря существенному смягчению тарифов, запланированных на 9 апреля.

Страны ОПЕК+ будут постепенно наращивать добычу.

При этом подчеркивается: по мнению аналитиков, по базовому сценарию, включающему рецессию в США и стандартное поведение ОПЕК, цена на нефть Brent упадет еще больше. Ожидается, что в таком случае на конец 2026 года она составит 50 долларов за баррель.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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