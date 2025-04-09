США и Китай обвалили цены на нефть до 4-летнего минимума – Reuters

На мировых рынках цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние 4 года. По состоянию на 04:23 по Гринвичу фьючерсы марки Brent подешевели на 2,38 доллара, или на 3,79% – до 60,44 доллара за баррель. А нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на на 2,46 доллара, или на 4,13% – до 57,12 доллара. Причина же такого снижения – обострение торговой войны между США и Китаем.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: также на рекордное снижение цен повлияло ожидание роста предложения.

"Оба контракта достигли самого низкого уровня с февраля 2021 года. ... И Brent, и WTI падали на протяжении пяти последовательных сессий после того, как президент США Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах на большинство импортных товаров, вызвав опасения, что мировая торговая война может замедлить экономический рост и сократить спрос на топливо. ... Пекин пообещал не поддаваться тому, что он назвал шантажом со стороны США", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: агрессивный ответ Китая снижает шансы на быстрое заключение сделки между двумя крупнейшими экономиками мира. Что вызывает опасения по поводу глобальной рецессии.

Кроме того, отмечают аналитики, усилило падение цен на нефть решение ОПЕК+ (члены картеля ОПЕК и партнеры-добытчики нефти) увеличить добычу ресурса в мае. По их мнению, это может привести рынок к излишку предложения.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп ввел против Китая 34% пошлины в дополнение к существующим 20%. В ответ Пекин объявил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на импорт из США.

В самих США потребовали отмены этих пошлин в кратчайшие сроки – пригрозив в случае невыполнения этого ввести дополнительные. В Китае пересматривать свое решение не стали. После этого Штаты официально ввели против Китая пошлины в размере 104%.

Нефть может подешеветь еще больше

В то же время, аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sach считают, что к декабрю 2026 года нефть марок Brent и WTI подешевеет до 55 и 51 долларов за баррель соответственно. Как рассказали в Reuters, к такому выводу специалисты пришли на основании 2-х предположений:

Экономика США избежит рецессии благодаря существенному смягчению тарифов, запланированных на 9 апреля.

Страны ОПЕК+ будут постепенно наращивать добычу.

При этом подчеркивается: по мнению аналитиков, по базовому сценарию, включающему рецессию в США и стандартное поведение ОПЕК, цена на нефть Brent упадет еще больше. Ожидается, что в таком случае на конец 2026 года она составит 50 долларов за баррель.

Более того, при ещё более экстремальном, "хотя и маловероятном сценарии", к концу 2026 года цена нефти Brent может снизиться до менее чем 40 долларов за баррель. Это, отмечается, станет возможным, если произойдет:

глобальное замедление роста мировой экономики;

полный отказ от ограничений со стороны ОПЕК+, что "приведет к сдерживанию предложению нефти от стран, не входящих в организацию.

Впрочем, отмечается, если тарифная политика США резко изменится в сторону ослабления, "цены на нефть могут превысить текущие прогнозы".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же вроемя, азиатский банк DBS не ожидает возврата цен на нефть к высоким уровням, что наблюдалось в начале 2025 года. Поскольку неопределенность в политике США и перспектива торговых войн оказывают давление на спрос.

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