Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин на АЗС в июле: к чему готовиться

Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95 – однако практически незаметно. Так, 8 июля крупные сети продают его в среднем по 58,96 грн/л, что на 1 коп. выше, чем днем ранее. В то же время, участники рыка считают, что на текущей неделе (заканчивается 13 июля) значительных изменений стоимости бензина ожидать не стоит. Т.е., его цена будет находиться около текущего уровня.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", на заправках больших сетей бензин разливают по 54,16-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Укр-Петроль". Там стоимость бензина определили в 54 грн/л.

Что будет с ценами на бензин на АЗС

В то же время, говорится в материале delo.ua, на рынке ожидается удешевление бензина. Однако, по словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, в ближайшее время оно вряд ли произойдет.

По его словам, дело в том, что сейчас снижение цен сдерживает ряд факторов. В частности:

Нестабильная геополитическая ситуация в мире.

Рост курса евро – ведь акцизы на топливо установлены именно в этой валюте.

"Снижение цен пока притормаживается на фоне колебаний нефтяных котировок. А также удорожание евро", – отметил он.

Вместе с тем, подчеркивается, несмотря на наличествующий на рынке "определенный дефицит качественного бензина", предложений от мини-НПЗ достаточно. А потому хоть на на фоне этого и ожидаются колебания на оптовом рынке, на розничном рынке они не отразятся.

"Так что цены на бензин на АЗС будут оставаться преимущественно неизменными", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

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