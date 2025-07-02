Украинцев предупредили о существенных изменениях курса: чего ожидать от евро в ближайшее время

В июле в Украине может существенно меняться курс евро – ведь его стоимость будет формироваться на базе международных котировок этой валюты в паре с долларом. По прогнозу банковского сектора, в течение месяца курс евро будет удерживаться в диапазоне 46,5-50 грн. Вечером же 2 июля банки определили стоимость этой валюты в средние 49-49,7 грн, а обменники – 49,25/49,73 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается снижение стоимости в покупке при росте в продаже.

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В целом же, рассказал OBOZ.UA глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов, все возможные изменения будут носить ситуативный характер. Ведь "фундаментальных причин для существенных колебаний нет".

В то же время, признал он, курс евро в Украине в значительной степени определяется не внутренними факторами, а глобальными процессами. А потому в случае каких-либо мировых потрясений, эта валюта может заметно подорожать.

"В отличие от доллара, более чувствительного к действиям Нацбанка, евровалюта ориентируется на мировые тенденции. Дальнейшее обострение геополитической ситуации может поддержать ее укрепление до 1,2 за доллар", – рассказал банкир.

Вместе с тем, отметил Мамедов, в случае достижения торговых компромиссов между ЕС и США, возможно и удешевление евро. В частности, по его словам, не исключается, "возвращение к уровню 1,05-1,1".

Стоит ли украинцам скупать евро

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев ранее отмечал: несмотря на то, что в настоящее время евро вытесняет доллар на международных рынках, а в Европейском центральном банке (ЕЦБ) заговорили о возможности для евро стать заменой доллару как мировой резервной валюты, делать ставку только на эту валюту не стоит. Ведь:

Экономика Евросоюза "все же остается на грани рецессии и стагнации".

Усиливается экономическое неравенство между членами Евросоюза.

"Локомотивы" экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.

Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители.

В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта на фоне сегментации мировых рынков сильное укрепление евро к доллару и другим основным мировым валютам "не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей" – поскольку это снижает конкурентоспособность европейских товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

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