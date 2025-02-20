Украинцам рассказали, что будет с рекордными ценами на популярный продукт: к чему готовиться

В Украине прогнозируется снижение достигающих рекорда цен на белокочанную капусту. Причина – ожидаемый избыток предложения этого овоща. Дело в том, что, по мнению аналитиков, после рекордных цен на белокочанную капусту в сезоне 2024/2025 многие украинские фермеры решат зайти на этот рынок.

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Об этом говорится в материале EastFruit. Отмечается, что такие действия и могут привести к:

увеличению предложения капусты на рынке;

снижению ее стоимости.

"После рекордных цен на капусту в 2024 году многие пытаются зайти в этот сегмент. В 2025 году мы можем столкнуться с профицитом капусты, а значит снижением ее цены. Например, в 2022 году лук стоил около 40 грн/кг, а в 2023-2024 годах существенно выросли цены на картофель, морковь и капусту. Аграрии увидели выгоду и массово бросились в этот бизнес, надеясь на скорую прибыль", – говорится в сообщении.

В настоящее же время, по данным аналитиков "Минфина", стоимость капусты находиться на среднем уровне 51,5 грн. Что лишь немногим меньше зафиксированного ими рекорда – тот был установлен в июне 2023 года, когда овощ стоил в среднем 53,16 грн/кг.

В целом же, крупные сети супермаркетов продают капусту по 44,8-64,8 грн/кг. Так:

Novus – 49,99 грн/кг;

Metro – 44,8 грн/кг;

Auchan – 46,4 грн/кг;

Megamarket – 64,8 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ожидается удорожание яиц. По прогнозам, это произойдет в конце апреля – из-за роста спроса перед Пасхой.

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