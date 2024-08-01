Украинцам рассказали, будет ли дефицит автотоплива из-за скандала с "Лукойлом": чего ожидать

Украина ввела санкции против российской компании "Лукойл", запретив транзит ее нефти по своей территории в Венгрию и Словакию, что вызвало возмущение властей этих стран и угрозы ограничить импорт горючего в саму Украину. Впрочем, по словам экспертов, топливный кризис стране не грозит/

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Об этом рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Он объяснил:

на пике с этого направления Украина получает до 10% топлива;

логистические мощности позволяют дополнительно привезти по меньшей мере на 50% больше.

Кроме того, отметил эксперт, Украина – хороший клиент для компании MOL, которой принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии. И потеря такого клиента станет для той "выстрелом самим себе в ногу".

"Они это понимают, судя по тому, что разговоры о возможном прекращении поставок нам электричества из Венгрии прекратились. Это их немалые деньги. А когда российская нефть поступать туда прекратит (исключения из санкций не навсегда), такой клиент им потребуется еще больше", – объяснили он.

Украина готова к консультациям с Венгрией и Словакией из-за скандала с "Лукойлом"

В то же время, спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий ранее сообщил, что Украина готова принять участие в консультациях о разрешении конфликта с Венгрией и Словакией вокруг запрета на транзит российской нефти компании "Лукойл". Главное условие – такие консультации должны быть созваны на общеевропейском уровне.

"Мы подтверждаем готовность присоединиться к консультациям в рамках механизма раннего предупреждения в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС. Если Еврокомиссия такое решение о применении этого приложения примет", – сказал он.

Заявление Тихого прозвучало после того, как в Словакии высокопоставленные политики стали угрожать Украине из-за решения прекратить транзит "Лукойла". Добиться возобновления поставок российской нефти они пытаются угрозами прекратить поставки в Украину из Словакии электроэнергии и автогаза.

Представитель украинского МИД также уточнил: "Мы находимся в постоянном контакте со словацкой стороной. И на уровне премьера, и на других уровнях министерств и ведомств, и изучаем поступающие предложения".

Скандал с нефтью "Лукойла" в ЕС: что предшествовало

Во второй половине июля Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок нефти от российской компании "Лукойл" через Украину. Причиной стало внесение Украиной компании в санкционный список.

Венгрия и Словакия из-за этого обвинили Украину в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС. Также они обратились в Еврокомиссию с требованием начать консультации по торговой части этого соглашения с Украиной.

В то же время Еврокомиссия еще не согласилась на такие консультации. Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис, в частности, заявил, что понадобится "больше времени" для оценки правовой ситуации.

"Лукойл" – одна из нескольких российских компаний, поставляющих нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" в Украине. Венгрия до сих пор получала 70% импортной нефти из России, и 50% – именно от "Лукойла".

Как сообщал OBOZ.UA, в Венгрии при этом потребовали от Украины ослабления санкций против РФ. В обмен правительство Орбана обещает разблокировать европейский фонд военной помощи нашей стране.

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