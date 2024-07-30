Украина готова к консультациям с Венгрией и Словакией из-за скандала с "Лукойлом": в МИД назвали условие

Украина готова принять участие в консультациях о разрешении конфликта с Венгрией и Словакией вокруг запрета на транзит российской нефти компании "Лукойл". Главное условие – такие консультации должны быть созваны на общеевропейском уровне.

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Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий на брифинге 30 июля. "Мы подтверждаем готовность присоединиться к консультациям в рамках механизма раннего предупреждения в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС, если Еврокомиссия такое решение о применении этого приложения примет", – цитирует Тихого "Интерфакс-Украина".

Тихий также напомнил, что Украина сотрудничает с Евросоюзом и другими государствами по противодействию российской агрессии, в частности путем санкций. "Положения соответствующего решения СНБО касаются только коммерческой деятельности частного акционерного общества "Лукойл" на территории Украины", – отметил представитель МИД.

Заявление Тихого прозвучало после того, как в Словакии высокопоставленные политики стали угрожать Украине из-за решения прекратить транзит "Лукойла". Добиться возобновления поставок российской нефти они пытаются угрозами прекратить поставки в Украину из Словакии электроэнергии и автогаза.

Представитель украинского МИД также уточнил: "Мы находимся в постоянном контакте со словацкой стороной. И на уровне премьера, и на других уровнях министерств и ведомств, и изучаем поступающие предложения".

"Скажу, что процесс продолжается. Украина поддерживает очень тесную связь с Еврокомиссией по этой теме для того, чтобы решать все возникающие вопросы в скоординированном ключе, в ключе именно общей позиции Евросоюза", – добавил Тихий.

Скандал с нефтью "Лукойла" в ЕС: что предшествовало

Во второй половине июля Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок нефти от российской компании "Лукойл" через Украину. Причиной стало внесение Украиной компании в санкционный список.

Венгрия и Словакия из-за этого обвинили Украину в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС. Также они обратились в Еврокомиссию с требованием начать консультации по торговой части этого соглашения с Украиной.

В то же время Еврокомиссия еще не согласилась на такие консультации. Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис, в частности, заявил, что понадобится "больше времени" для оценки правовой ситуации.

"Лукойл" – одна из нескольких российских компаний, поставляющих нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" в Украине. Венгрия до сих пор получала 70% импортной нефти из России, и 50% – именно от "Лукойла".

Как сообщал OBOZ.UA, в Венгрии при этом потребовали от Украины ослабления санкций против РФ. В обмен правительство Орбана обещает разблокировать европейский фонд военной помощи нашей стране.

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