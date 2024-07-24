Венгрия устроила новый шантаж: Сийярто объявил требования к Украине для разблокировки фонда военной помощи

Венгрия снимет блокирование с выплат военных компенсаций странам-членам Евросоюза только при условии, что Украина возобновит транзит российской нефти "Лукойл" через нефтепровод "Дружба". Так как запрет транспортировки связан с обновленными санкциями, Венгрия, по сути, требует от Украины ослабить санкции против России.

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Об условиях Будапешта заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью ATV. "Я ясно дал понять (Еврокомиссии. – Ред.), что до тех пор, пока этот вопрос (с транзитом российской нефти. – Ред.) не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате компенсаций за поставки вооружений в размере 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира. Как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 млрд евро, в то время как Украина угрожает безопасности наших энергоносителей?" – заявил Сиярто.

Запрет транзита российской нефти произошел после того, как Украина ужесточила санкции против российской компании "Лукойл". Ей наконец запретили использовать Украину как транзитную страну для своей продукции. Сиярто назвал это якобы нарушением Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

Венгрия возмущена, так как до сих пор получала 70% импортной нефти из России, и 50% – именно от "Лукойла". Но вместо того, чтобы заняться обеспечением энергонезависимости от страны-агрессора, пророссийское правительство Виктора Орбана выбрало шантаж.

Так, Венгрия ветировала разблокирование средств Европейского фонда мира (ЕФМ) на поставку оружия в Украину. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель уже назвал эту ситуацию позором.

Важно, что из-за вето Будапешта страдает не только Украина, но и страны-члены Евросоюза. Они не могут получить компенсацию за уже оказанную Киеву военную помощь.

Демарш Венгрии начался после того, как Украина запретила использовать свою территорию для транспортировки российской нефти через нефтепровод "Дружба". Также к "протесту" присоединилась Словакия.

Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар прямо выступил в защиту Венгрии. "Мы отвергаем превращение Словакии в политический инструмент против Венгрии или любого другого государства. Мы будем решительно защищаться и использовать все возможности европейского права", – сказал Бланар.

Как рассказал OBOZ.UA политический эксперт, доктор исторических наук Алексей Кошель, причина блокирования Венгрией финансирования для Украины заключается в несамостоятельности ее премьер-министра Виктора Орбана как политика, который действует в соответствии с основными решениями России. Это проявляется в ряде его действий, отметил Кошель.

"Орбан проявляет себя как глубоко несамостоятельный политик, идущий в фарватере ключевых решений России.... Это проявляется в провокациях, попытках изменить информационную повестку дня, актуализировать все остальные темы или же прямо блокировать решения, которые идут на пользу Украине", – подчеркнул Кошель.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ЕС и Британия готовятся ужесточить проверки по нефтяному флоту России. В результате корабли т.н. теневого флота, то есть участвующие в продаже российской нефти в обход ценового потолка, могут оказаться под санкциями.

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