Президент Словакии угрожает Украине: готовят ответ за прекращение транзита нефти

В Словакии высокопоставленные политики, как и сам президент Питер Пеллегрини, угрожают Украине из-за решения прекратить транзит российской нефти компании "Лукойл". Добиться восстановления поставок нефти пытаются ответными угрозами – прекращением поставок электроэнергии и газа.

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Как пишет издание Denník N, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что это "кризисная ситуация и Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений". Министр иностранных дел Юрай Бланар, напротив, обвиняет Еврокомиссию в том, что она намеренно тратит время на разрешение ситуации.

Министр обороны Роберт Калиняк и президент Питер Пеллегрини усилили напряженность ответными угрозами – прекращением поставок электроэнергии и газа. Однако поставками занимаются преимущественно частные компании, которые на этом зарабатывают.

"Я верю, что Украине удастся как можно быстрее навести порядок, потому что Словакия, как суверенное государство, в конце концов должна будет принять определенные меры, а это не будет на пользу ни Украине, ни кому-то в регионе", - сказал Пеллегрини.

В ответ оппозиционные политики напомнили, что поставки словацких энергоносителей в Украину не благотворительны. "Мы можем сократить некоторые формы поставок в Украину, как предлагает президент Пеллегрини, но мы только навредим себе", – сказал политик Томаш Валашек.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС и Британия готовятся ужесточить проверки по нефтяному флоту России. В результате корабли т. н. теневого флота, то есть участвующие в продаже российской нефти в обход ценового потолка, могут оказаться под санкциями.

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