Торговлю алкоголем, сигаретами и топливом в Украине переведут на новые правила: что изменится

В Украине введут новые правила производства и обращения подакцизной продукции. Речь идет об алкоголе, табачной продукции и горючем. Нормы лицензирования торговли и производства таких товаров будут прописаны в абсолютно новой редакции старого закона, который действует уже почти 30 лет.

Соответствующий законопроект № 10346 депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении за основу 24 апреля. За проголосовали 305 нардепов, сообщил первый замглавы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

"Это полностью новая редакция Закона Украины №481, который был принят в 1995 году, и за почти 30 лет своего действия явно нуждался в значительном обновлении", – объяснил глава того же комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, законопроект, в частности, предусматривает:

упрощение процедуры получения лицензий и переход на электронную форму лицензий вместо бумажной;

вместо бумажной; появление бессрочных лицензий для всех видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию;

введение для определенных видов розничной торговли подакцизной продукцией автоматического порядка получения лицензий в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления;

в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления; введение лицензирования деятельности по выращиванию табака и ферментации табачного сырья.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине обновят наказания за торговлю пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет без госрегистрации или без разрешений. В частности, будет усовершенствована система штрафов.

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